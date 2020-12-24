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Российская статистика смертей от коронавируса обновила суточный максимум. Петербург обошёлся без рекордов

Суточный прирост летальных исходов от COVID-19 в России продолжает обновлять рекорды. По данным оперштаба на 24 декабря, в стране зафиксировали 635 коронавирусных смертей, из них 72 в Петербурге.

Ежедневная смертность в Северной столице идёт на снижение последние три дня: во вторник, 22 декабря, зарегистрировали 82 умерших, в среду — 75, в четверг в статистику попали 72 летальных случая, и город уступил первое место Москве. В столице за последние 24 часа подтвердили 76 коронавирусных смертей.

Российская статистика, наоборот, демонстрирует рост. За день жертвами инфекции признали 635 человек. Это максимальный показатель за период пандемии. Последний был зафиксирован 11 декабря (613 летальных случаев).

Всего в стране коронавирусной признана смерть 53 096 человек. Из них 7 146 скончались в Петербурге, 10 689 умерли в Москве.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

fedorsmolov
Да и пофиг на эту статистику! Новый год скоро! Подарки, гости, совместные посиделки. Друзья, родственники! За город на шашлычок под водочку можно выехать! Красота!
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