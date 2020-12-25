В Петербурге заболеваемость коронавирусом держится на одном уровне всю неделю. По России опять более 29 тысяч заразившихся

По России за 24 часа выявили 29018 заразившихся (накануне было 29935, новый рекорд). Уровень заболеваемости в Северной столице, по данным оперштаба, держится на одном уровне всю неделю — вчера зафиксировали 3756 случаев. Отметим, в отчете межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19 накануне было 4733 заболевших . Разницу в статистике объясняли в Смольном.

За последние сутки в Петербурге выявили 3751 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 25 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Всего с начала пандемии в Петербурге, по данным оперштаба, зарегистрировали 219 581 заболевшего COVID-19, а выздоровевших — 129 205. По первому показателю город находится на втором месте по стране (первое — Москва, третье — Московская область). В России за указанный период заболели 2 992 706 человек, а поправились — 2 398 254.



Как уточнили в петербургском штабе по борьбе с инфекцией, за последние сутки в городе обследовали на коронавирус 43110 жителей. «Под медицинским наблюдением находится 959 человек. Из них 440 — контактные, 519 — на самоизоляции», — добавили специалисты.



О том, как за минувшие 24 часа изменилась летальная статистика по коронавирусу, читайте на «Фонтанке».

