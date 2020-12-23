В Смольном объяснили, почему в одной статистике в Петербурге 3700 заболевших в сутки, а в другой — 5000

«Все те ресурсы, которые мониторируют число заболевших, выздоровевших — это все ресурсы оперативной статистики. И никогда они точно не совпадут. Например, по федеральному регистру (где 4–5 тысяч заболевших в сутки. — Прим. Ред.) информацию предоставляют непосредственно медицинские работники, и в течение недели мы видим значительные колебания этих цифр — в выходные дни меньше людей обращается к врачам и меньше идет регистраций. «Стопкоронавирус» (где стабильные 3700. — Прим. Ред.) идет с подтверждением лабораторным. То есть только после положительной ПЦР-диагностики идет регистрация. И она более стабильная», — рассказала она 23 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».

Но она заверила, что все это отличия оперативной статистики, а в конце года будет единый знаменатель, независимо от метода сбора данных. Существенных различий сейчас она между ними — ситуация и по той и по другой статистике сложная.

Как писала «Фонтанка», ежедневный прирост заболеваемости коронавирусом по федеральному регистру в Петербурге еще в начале декабря пробил 4-тысячную и даже 5-тысячную отметки. Официальная статистика оперштаба уперлась в невидимый потолок с конца ноября и зависла на подходе к отметке в 3800 заболевших в день.