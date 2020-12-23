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В Смольном объяснили, почему в одной статистике в Петербурге 3700 заболевших в сутки, а в другой — 5000

Разница двух статистик — данных оперштаба и федерального регистра — различаются из-за принципиально разных источников сбора информации, объяснила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Лариса Соловьева.

«Все те ресурсы, которые мониторируют число заболевших, выздоровевших — это все ресурсы оперативной статистики. И никогда они точно не совпадут. Например, по федеральному регистру (где 4–5 тысяч заболевших в сутки. — Прим. Ред.) информацию предоставляют непосредственно медицинские работники, и в течение недели мы видим значительные колебания этих цифр — в выходные дни меньше людей обращается к врачам и меньше идет регистраций. «Стопкоронавирус» (где стабильные 3700. — Прим. Ред.) идет с подтверждением лабораторным. То есть только после положительной ПЦР-диагностики идет регистрация. И она более стабильная», — рассказала она 23 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».

Но она заверила, что все это отличия оперативной статистики, а в конце года будет единый знаменатель, независимо от метода сбора данных. Существенных различий сейчас она между ними — ситуация и по той и по другой статистике сложная.

Как писала «Фонтанка», ежедневный прирост заболеваемости коронавирусом по федеральному регистру в Петербурге еще в начале декабря пробил 4-тысячную и даже 5-тысячную отметки. Официальная статистика оперштаба уперлась в невидимый потолок с конца ноября и зависла на подходе к отметке в 3800 заболевших в день.

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Комментарии (11)

264729291
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evilman
"Чем больше ада - тем жирнее депо". На COVID выделены очень большие средства. Как узнали мы сегодня, главный соучастник в их распределении - тов. Белевитин, ранее освобождённый условно-досрочно из мест лишения свободы, где чалился за организацию преступной группы. Для персонажей подобного разлива мутная статистика - основа финансовых успехов.
264729291
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
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