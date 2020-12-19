Ежедневный прирост заболеваемости коронавирусом в Петербурге еще в начале декабря пробил 4-тысячную и даже 5-тысячную отметку. Официальная статистика же уперлась в невидимый потолок в 3800 новых случаев в день и дальше не идет с конца ноября. Новые цифры можно узнать из отчетов межведомственного координационного совета по коронавирусу, которые четыре дня как публикуются на сайте Смольного.

Расхождения с официальной статистикой можно заметить, начиная с первого опубликованного отчета от 16 декабря. В нем говорится, что количество зарегистрированных больных в федеральном регистре с подтвержденным лабораторным методом COVID-19 в Петербурге составляет 4106 человек. А девятого декабря их было даже 4402. Для сравнения, в статистике оперштаба на эти даты записаны 3758 и 3761 новых случаев за сутки соответственно. Изучая более свежие отчеты, можно узнать, что 10 декабря были даже рекордные 5144 больных за сутки, 11 декабря — 4592, 12 декабря — 4247, а 17 декабря - 4731, 18 декабря — 4636 , 19 декабря — 4025. В то же время официальная статистика колебалась незначительно — с 11 по 19 декабря она была между отметками 3754 и 3779 новых случаев за сутки.

Расхождения двух статистик в отчете объясняются просто: «В справке использованы оперативные данные Комитета по Здравоохранению и Федерального регистра лиц больных COVID-19 и могут отличаться от данных РПН и ИЦК ввиду различий в методологии сбора информации» (орфография и пунктуация автора — прим.ред.).



Тем временем, на основании «зависшей» официальной статистики по заболеваемости коронавирусуом в Петербурге уже объявили выход на плато комздрав и Роспотребнадзор.

