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В Петербурге фиксируют 4000-5000 заболевших коронавирусом в сутки. Цифры нашлись на сайте Смольного

Ежедневный прирост заболеваемости коронавирусом в Петербурге еще в начале декабря пробил 4-тысячную и даже 5-тысячную отметку. Официальная статистика же уперлась в невидимый потолок в 3800 новых случаев в день и дальше не идет с конца ноября. Новые цифры можно узнать из отчетов межведомственного координационного совета по коронавирусу, которые четыре дня как публикуются на сайте Смольного.

Фото: скриншот текстового документа, размещённого на сайте www.gov.spb.ru
Фото: скриншот текстового документа, размещённого на сайте www.gov.spb.ru
Фото: скриншот текстового документа, размещённого на сайте www.gov.spb.ru
Фото: скриншот текстового документа, размещённого на сайте www.gov.spb.ru

Расхождения с официальной статистикой можно заметить, начиная с первого опубликованного отчета от 16 декабря. В нем говорится, что количество зарегистрированных больных в федеральном регистре с подтвержденным лабораторным методом COVID-19 в Петербурге составляет 4106 человек. А девятого декабря их было даже 4402. Для сравнения, в статистике оперштаба на эти даты записаны 3758 и 3761 новых случаев за сутки соответственно. Изучая более свежие отчеты, можно узнать, что 10 декабря были даже рекордные 5144 больных за сутки, 11 декабря — 4592, 12 декабря — 4247, а 17 декабря - 4731, 18 декабря — 4636 , 19 декабря — 4025. В то же время официальная статистика колебалась незначительно — с 11 по 19 декабря она была между отметками 3754 и 3779 новых случаев за сутки.

Расхождения двух статистик в отчете объясняются просто: «В справке использованы оперативные данные Комитета по Здравоохранению и Федерального регистра лиц больных COVID-19 и могут отличаться от данных РПН и ИЦК ввиду различий в методологии сбора информации» (орфография и пунктуация автора — прим.ред.).

Тем временем, на основании «зависшей» официальной статистики по заболеваемости коронавирусуом в Петербурге уже объявили выход на плато комздрав и Роспотребнадзор.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Yubilar
А почему Фонтанка не акцентирует, что согласно тому же документу, на который она ссылается, по состоянию на 19 декабря в Санкт-Петербурге под стационарным наблюдением ( в больницах то есть) находится всего 5 146 человек. А 12 декабря таких было 6 487 человек. Сколько там коечный фонд под ковидлу выделен? Вроде около 11 000. Значит, более половины коек свободны?
vdaru
Эхххх... Вот раньше поставили бы печать в уголочек листика "Для служебного пользования" и никто бы ничего не узнал, а теперь что? Куда в ворде эти печати ставить? Полный бардак
BSB888
И те и другие цифры к реальности отношение очень слабое имеют...
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