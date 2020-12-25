Звонок в квартиру Кудрявцева из «группы отравителей» Навального стал уголовным делом с акцентом на применении насилия

В отношении сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) Любови Соболь возбудили уголовное дело. Звонок в дверь предполагаемого сотрудника ФСБ сочли нарушением неприкосновенности жилища.



Как написал в Twitter глава фонда Иван Жданов, дело возбуждено по 2 части 139 статьи УК, то есть «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения».



В ее квартире после утреннего визита сотрудников правоохранительных органов прошел обыск, была изъята вся техника, в том числе компьютер супруга Соболь и их дочери. Сама сторонница Навального на допросе в Следственном комитете.

