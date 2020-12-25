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Звонок в квартиру Кудрявцева из «группы отравителей» Навального стал уголовным делом с акцентом на применении насилия

В отношении сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) Любови Соболь возбудили уголовное дело. Звонок в дверь предполагаемого сотрудника ФСБ сочли нарушением неприкосновенности жилища.

Как написал в Twitter глава фонда Иван Жданов, дело возбуждено по 2 части 139 статьи УК, то есть «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения».

В ее квартире после утреннего визита сотрудников правоохранительных органов прошел обыск, была изъята вся техника, в том числе компьютер супруга Соболь и их дочери. Сама сторонница Навального на допросе в Следственном комитете.

Соболь приехала к квартире предполагаемого сотрудника ФСБ Кудрявцева 21 декабря, после того как по телефону с ним поговорил сам Навальный. Оппозиционер представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева и расспросил про то, как группа сотрудников пыталась его отравить. Соболь позвонила в дверь, но Кудрявцев не открыл.

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Комментарии (52)

Antuan Rokanten
Проникновения в жилище не было, угроз не было. На каком основании возбуждено уголовное дело? Почему прокуратура позволила по данному делу подписать статистическую карточку на выявленное преступление? А если ко мне рекламный агент постучится, то в отношении него тоже можно дело возбудить?
zumm53
Налог за рекламу трусов наверное не заплатила, а оргтехника в счёт будущих платежей. :)
Vodjatel
Почему мы это терпим ?
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