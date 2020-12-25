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Любовь Соболь увезли на допрос в Следственный комитет

Дома у сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией (признанного иностранным агентом) Любови Соболь проходит обыск. Ее увезли на допрос.

Об этом сообщают сторонники Соболь и Навального в Twitter утром 25 декабря. «То, что к Соболь пришли с обыском, указывает на то, что уголовное дело возбудили, вероятно, по ч. 1 ст. 139 УК. Это будет первое дело, которое возбуждено по звонку, в прямом смысле слова», — написал глава Иван Жданов.

Домой к Соболь сотрудники правоохранительных органов в компании со спецназом пришли около семи утра. Они заклеили объектив камеры видеонаблюдения, стучали в дверь. Соболь опубликовала пост с предположением, что у нее будет первый в жизни личный обыск, после чего связь с ней пропала.

Внимание правоохранительных органов к Соболь возросло после ее визита к квартире вероятного отравителя Навального Кудрявцева, она пыталась с ним поговорить и звонила в квартиру. Он не открыл. Оппозиционеров, которые были там вместе с ней, оштрафовали или арестовали за неповиновение полиции. Она также была задержана, но вскоре ее отпустили.

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Комментарии (6)

Волос
О, пригожинские сразу налетели монету отрабатывать.
dimas062
Есть другая статья, гораздо более жирная - "выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации". Если эту пришьют (мне кажется тут шансов больше, чем с проникновением), то не видать нам её очень долго.
37-й однако...
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