Любовь Соболь увезли на допрос в Следственный комитет

Дома у сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией (признанного иностранным агентом) Любови Соболь проходит обыск. Ее увезли на допрос.

Об этом сообщают сторонники Соболь и Навального в Twitter утром 25 декабря. «То, что к Соболь пришли с обыском, указывает на то, что уголовное дело возбудили, вероятно, по ч. 1 ст. 139 УК. Это будет первое дело, которое возбуждено по звонку, в прямом смысле слова», — написал глава Иван Жданов.

Домой к Соболь сотрудники правоохранительных органов в компании со спецназом пришли около семи утра. Они заклеили объектив камеры видеонаблюдения, стучали в дверь. Соболь опубликовала пост с предположением, что у нее будет первый в жизни личный обыск, после чего связь с ней пропала.