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Домой к Соболь пришла полиция. Связь со сторонницей Навального пропала

Сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (признанного иностранным агентом) Любовь Соболь рассказала, что к ней домой пришла полиция. После предположений о первом в ее жизни личном обыске она перестала выходить на связь.

Видеозапись с комментариями о возможном обыске Соболь опубликовала в Twiitter утром 25 декабря. Было слышно, как кто-то громко стучит в дверь ее квартиры. Она добавила, что ее поход в школу на утренник, видимо, отменяется. Заканчивается запись тем, что Соболь открывает дверь.

Вскоре после этого появился еще один твит. В нем сказано, что связи с Соболь нет, а ее мужу и дочери разрешили покинуть квартиру.

Внимание правоохранительных органов к Соболь возросло после ее визита к квартире вероятного отравителя Навального. Вместе с ней туда приезжала продюсер YouTube-канала «Навальный Live» Ольга Ключникова, ее арестовали на семь суток.

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Комментарии (11)

yar_5e4cc335310b6
О. МВД уже ФСБ трусы отстирывает.
Kezevo
Пригожинские уже тут как тут.... Долго ждать не надо тролей
260695231
Ого, как рано у поварят смена начинается!
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