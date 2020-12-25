Домой к Соболь пришла полиция. Связь со сторонницей Навального пропала

Сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (признанного иностранным агентом) Любовь Соболь рассказала, что к ней домой пришла полиция. После предположений о первом в ее жизни личном обыске она перестала выходить на связь.

Видеозапись с комментариями о возможном обыске Соболь опубликовала в Twiitter утром 25 декабря. Было слышно, как кто-то громко стучит в дверь ее квартиры. Она добавила, что ее поход в школу на утренник, видимо, отменяется. Заканчивается запись тем, что Соболь открывает дверь.