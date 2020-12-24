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Андрей Аршавин: «Скорее всего, Рибалта не продлит контракт с «Зенитом»

Директор департамента «Зенита» по развитию молодёжного футбола Андрей Аршавин рассказал о планах директора питерского клуба Хавьера Рибалты. На YouTube-канале Нобеля Арустамяна в четверг, 24 декабря, Аршавин заявил, что испанского специалиста не устраивает жить вдали от семьи.

«Тему истекающего контракта с Рибалтой обсуждал. Скорее всего, он не собирается продлевать. Он редко видится с семьёй, а когда она сюда приезжает, ей тут не очень нравится. Мог бы я заменить Рибалту? Я не готов вступить на эту должность следующим летом. Рибалте я это тоже говорил. Кого привести? Хорошо, что это не моя головная боль. Вот реально, если так подумать, Газизова, что ли, брать? Уже нельзя. Почему? Потому что он уже работал в «Спартаке». Вот если бы просто из «Уфы» пригласить — это одно. А то, что он работал в «Спартаке» и сказал, что бросит перчатку… Да, он уже закрыл за собой дверь. Не знаю, может быть, в недрах «Газпрома» какой-то есть топ-менеджер», — заявил Аршавин.

Слухи об уходе Хавьера Рибалты ходят последние несколько месяцев, однако руководство команды их неоднократно опровергало. В частности, сообщалось, что Рибалта может вернуться в «Ювентус».

Хавьер Рибалта был назначен спортивным директором «Зенита» летом 2018 года. В итальянском клубе он работал с 2012-го по 2017 год.

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Комментарии (1)

264732251
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