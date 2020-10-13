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13.10.2020 13:33
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Спортивный директор «Зенита» Рибалта может вернуться в «Ювентус»

Спортивный директор футбольного клуба «Зенит» Хавьер Рибалта готов покинуть Санкт-Петербург. Как сообщает во вторник, 13 октября, итальянское издание Il Messaggero, специалист намерен вернуться в туринский «Ювентус».

Руководство итальянского клуба собирается расстаться с действующим спортивным директором Фабио Паратичи и рассматривает Рибалту в качестве его сменщика.

Ранее сообщалось о конфликте между главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, генеральным директором Александром Медведевым и спортивным директором Рибалтой. Однако Семак и Рибалта сами развеяли эти слухи.

Хавьер Рибалта был назначен спортивным директором «Зенита» летом 2018 года. В «Ювентусе» он работал с 2012 по 2017 год.

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