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Ранее в нескольких источниках появилась информация о конфликте между главным тренером «Зенита», генеральным директором Александром Медведевым и спортивным директором Рибалтой. Якобы Рибалта уже занялся поисками кандидатов на пост главного тренера.
Фото: скриншот сторис instagram
Главный тренер «Зенита» Семак и спортивный директор футбольного клуба Хавьер Рибалта ответили на слухи о своей отставке совместным фото. Снимок был опубликован в четверг, 30 июля, в инстаграме Семака.
Ранее в нескольких источниках появилась информация о конфликте между главным тренером «Зенита», генеральным директором Александром Медведевым и спортивным директором Рибалтой. Якобы Рибалта уже занялся поисками кандидатов на пост главного тренера.
Напомним, что под руководством Семака «Зенит» дважды подряд выиграл чемпионат России.