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30.07.2020 21:10
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Семак и Рибалта ответили на слухи о конфликте совместным фото в обнимку

Главный тренер «Зенита» Семак и спортивный директор футбольного клуба Хавьер Рибалта ответили на слухи о своей отставке совместным фото. Снимок был опубликован в четверг, 30 июля, в инстаграме Семака.

Фото: скриншот сторис instagram

Ранее в нескольких источниках появилась информация о конфликте между главным тренером «Зенита», генеральным директором Александром Медведевым и спортивным директором Рибалтой. Якобы Рибалта уже занялся поисками кандидатов на пост главного тренера.

Напомним, что под руководством Семака «Зенит» дважды подряд выиграл чемпионат России.

Фото: скриншот сторис instagram
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Михаил Кузнецов
Фото не о чём не говорит. Зенит это одна из самых закрытых и не прозрачных структур.
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