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13.10.2020 15:49
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Медведев об уходе спортивного директора «Зенита» Рибалты: Не стоит верить слухам

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал новости о возможном уходе спортивного директора команды Хавьера Рибалты. В интервью сайту Sport24 во вторник, 13 октября, Медведев подчеркнул, что испанский специалист не ведет переговоров с другими клубами.

«Не стоит верить слухам. Наш спортивный директор продолжает работу в клубе, никаких переговоров ни с кем не ведет, его контракт как минимум до конца сезона, и мы вместе работаем над поставленными задачами», — заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что Рибалта может вернуться в «Ювентус».

Хавьер Рибалта был назначен спортивным директором «Зенита» летом 2018 года. В итальянском клубе он работал с 2012-го по 2017 год.

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