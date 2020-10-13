Медведев об уходе спортивного директора «Зенита» Рибалты: Не стоит верить слухам
Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал новости о возможном уходе спортивного директора команды Хавьера Рибалты. В интервью сайту Sport24 во вторник, 13 октября, Медведев подчеркнул, что испанский специалист не ведет переговоров с другими клубами.
«Не стоит верить слухам. Наш спортивный директор продолжает работу в клубе, никаких переговоров ни с кем не ведет, его контракт как минимум до конца сезона, и мы вместе работаем над поставленными задачами», — заявил Медведев.
Ранее сообщалось, что Рибалта может вернуться в «Ювентус».
Хавьер Рибалта был назначен спортивным директором «Зенита» летом 2018 года. В итальянском клубе он работал с 2012-го по 2017 год.