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Автогонщик Виталий Петров принимает Выборг. Наследство убитого авторитетного предпринимателя уходит его сыну

Начался процесс перехода долей в бизнесе убитого киллером выборгского депутата и авторитетного предпринимателя Александра Петрова его старшему сыну. Об этом 24 декабря пишет 47news.

По данным издания, первый российский гонщик «Формулы 1» (больше не выступает в престижном чемпионате) Виталий Петров еще 14 декабря официально стал доверительным управляющим долями отца в трех выборгских компаниях. Ему отошли 47,17% мусорного перевозчика «РАСЭМ», 50% Дорожно-строительной компании «Выборг» и 50% Управляющей компании «Домовой». Его партнерами в этих компаниях являются Наталья Беликова и Юрий Паймулин.

Петров был убит прицельным выстрелом в грудь вечером 24 октября на выходе из своего банного комплекса в поселке Великое. Следствие полагает, что киллер следил за своей жертвой с берега реки, противоположного тому, на котором располагается коттедж бизнесмена. СК по Ленобласти возбудил уголовное дело по статье об убийстве по найму. Ход расследования будет контролировать сам Александр Бастрыкин.

О том, кем был погибший и почему после его смерти Выборг не спал, — читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (2)

260551481
Понятно что от сына оно "перейдет" к более заинтересованным лицам.
rumet
названия бизнесОв прям слух ласкают...
денюшки не пахнут... пульки не летают... жизня удалася
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