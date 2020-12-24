Россельхознадзор прокомментировал статью «Фонтанки» о вирусе в помидорах. Он опасен и тоже может привести к росту цен

В управлении Россельхознадзора прокомментировали статью «Фонтанки» о вирусе пепино в помидорах, отметив, что она играет на руку иностранным производителям.

Как сообщили в Россельхознадзоре 24 декабря, вирус мозаики пепино, а также вирусы коричневой морщинистости плодов томата и пятнистого увядания томатов, в отношении которых службой введена временная карантинная фитосанитарная мера, — одни из наиболее опасных заболеваний томатов и других культур из семейства пасленовых. В ведомстве отмечают, что перечисленные возбудители заболеваний растений представляют большую опасность для овощеводства страны.

В управлении отмечают, что в течение нескольких месяцев проводят масштабные мониторинговые исследования на территории РФ, результаты которых показали, что болезни отсутствуют в тепличных комбинатах, они не выявлены и в условиях выращивания продукции в открытом грунте. «Поэтому утверждение о том, что в продукции российского происхождения обнаружен вирус мозаики пепино, нельзя считать достоверным», — сообщают представители службы. «Если бы Россельхознадзор не предпринимал меры по недопущению на территорию России из других стран продукции, в которой обнаружены указанные болезни, распространение возбудителей инфекций на территории страны привело бы к увеличению трат производителей пасленовых культур на агротехнические и защитные мероприятия. А это могло бы привести и к росту стоимости отечественных овощей, — сказано в ответе Россельхознадзора. — В связи с этим информация, размещенная на сайте интернет-газеты «Фонтанка», о том, что вирус мозаики пепино не представляет серьезной опасности, также недостоверна».

Также в ведомстве отмечают, что прививка против вируса мозаики пепино применяется далеко не во всех странах Европы из-за «недостаточного применения фитосанитарных мер с целью сокращения экономического ущерба при производстве плодов томата в защищенном грунте». Что касается экспертизы ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория», Россельхознадзор подчеркивает, что образцы для исследований поступают в нее обезличено, а отправитель образцов входит в организацию, «представляющую интересы иностранных поставщиков продукции в Россию, заинтересованную в беспрепятственной закупке продукции из-за рубежа, а не в развитии российского овощеводства». «По этим причинам нет никаких достоверных доказательств того, что образцы овощей, направленные на испытания, действительно имеют российское происхождение», — подытожили специалисты. Ранее «Фонтанка» писала о вирусе пепино, который экспертиза выявила в помидорах. Томаты отправила на исследование представитель международной ассоциации производителей томатов, эксперт рынка Татьяна Назарова. По ее словам, она купила продукты в одном из магазинов Петербурга.