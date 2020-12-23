Экспертиза государственной лаборатории выявила в помидорах из петербургского магазина злополучный вирус мозаики пепино. Из-за него в начале декабря Россельхознадзор ограничил импорт из главных стран-поставщиков, но выходит что салаты Северной столицы спасти не удалось. Эксперты рынка успокаивают - кажется, следы вируса есть во всех помидорах, потому что их, как и людей, вакцинируют.

Цепочку проверок запустила представитель международной ассоциации производителей томатов, эксперт рынка Татьяна Назарова. Как она рассказала “Фонтанке”, еще в ноябре, когда начались проблемы с импортом, она купила в магазине одной из крупных федеральных сетей четыре образца томатов от ведущих российских производителей и сдала их на экспертизу в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория». Через это учреждение проходят почти все прибывающие в Петербург помидоры. В трех образцах специалисты нашли тот самый вирус мозаики пепино. Идентифицировать их можно по упаковкам.

автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна

Результатами своего исследования Назарова поделилась с Минфином. Не исключено, что оттуда информацию спустили в региональное управление Россельхознадзора, потом что именно ведомство 21 декабря запросило у Татьяны адрес магазина, где она так удачно отоварилась. «C целью установления фитосанитарного состояния подкарантинной продукции, реализуемой в торговых сетях города Санкт-Петербурга, прошу сообщить о местах приобретения указанной продукции с приложением (при наличии) копий кассовых чеков, фотографий товарной упаковки», - пояснили в управлении.

автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна

«Фонтанка» отправила в управление запрос о судьбе зараженных помидоров и их производителей, а также уточнила, проверят ли специалисты теперь все томаты, представленные на прилавках города. Ответ пока не пришел. Получить комментарии от названных в исследовании производителей на момент публикации также не удалось, хотя запросы им также направлены.

Вирус мозаики пепино, судя по всему, не так страшен как его малюют поверх продукции импортеров. В основном он поражает помидоры, перцы, баклажаны, картофель и, собственно, пепино - растение родом из Южной Америки. В Россельхознадзоре считают, что он может широко распространиться на территории РФ и нанести значительный экономический ущерб.. Сразу стоит предупредить, для здоровья людей он совершенно не страшен. Но из-за него портится внешний вид - плод неравномерно созревает, уменьшается его размер, появляется «мраморность и пятнистость».



Татьяна Назарова отмечает, что вирус мозаики пепино есть во всех помидорах. «Это адаптивный для томатов вирус, потому что томаты в промышленном производстве вакцинируются против него, соответственно, его следы присутствуют везде», - говорит эксперт. Следы ослабленной инфекции можно найти как в плодах, так и в семенах, которые, по словам Назаровой, ввозятся в Россию из-за границы, поскольку своего семенного хозяйства в стране нет.

Россельхознадзор, сделав акцент на вредоносности вируса, потребовал, чтобы с 27 июля его не было в семенах, рассаде и плодах поступающих в Россию томатов. Требование будет действовать до включения мозаики пепино в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС. Такие же требования в рамках "антивирусных" мер ведомства предъявлены к вирусам коричневой морщинистости плодов и пятнистого увядания томатов. В начале декабря Россельхознадзор запретил импорт томатов из Азербайджана, ряда регионов Турции, Армении и Узбекистана. Турции и Армении досталось именно за мозаику пепино, Азербайджану и Узбекистану - за другие обнаруженные вирусы. Ретейлеры схватились за голову и предупредили о подорожании к новогодним праздникам из-за запретов и дефицита российской продукции. Цены, кажется, действительно понемногу пошли вверх. По данным Росстата, на 14 декабря, помидоры подорожали на 6,2% к 7 декабря и на 11,5% к ноябрю 2020 года. Как считают источники «Фонтанки», близкие к фруктово-овощному рынку, потребитель может почувствовать на своем кошельке значительный рост цен на помидоры уже в январе. Сейчас Россельхознадзор начал частично снимать ограничения. Ранее он также вводил их из-за вируса пепино в отношении помидоров из Белоруссии и томатов марокканского происхождения.

Согласно данным таможенной помидорной статистики, безусловными лидерами импорта в 2019 году стали Азербайджан (172 тыс. тонн) и Турция (93,9 тыс. тонн). Третье место занял Китай, который накормил Сибирь и Дальний Восток 69,4 тыс. тонн помидоров. На все три страны в прошлом году пришлось 60% импорта. Один из лидеров 2018 года - Марокко (53 тыс. тонн, 9,6%) - сдвинулся на четвертое место. Весомую долю рынка оставляет за собой Белоруссия (49,4 тыс. тонн, 8,8%). Еще 29,3 тыс. тонн в Россию поставил Узбекистан (5,2%).

За первые 10 месяцев 2020 года структура импорта закономерно изменилась. Из-за коронавируса Китай сократил долю до 8,6% (37 тыс. тонн). Зато ее нарастил Азербайджан до 36,8% и 157,4 тыс. тонн. Второе место по прежнему занимает Турция (53,4 тыс. тонн) с заметно похудевшей долей 12,5%, на третье поднялась Белоруссия (39,6 тыс. тонн, 9,2%). Марокко сдает позиции (35,5 тыс. тонн, 8,3%) и дышит в спину Китаю.

«Этот запрет, он абсолютно абсурдный и вредит, прежде всего, российскому покупателю, потому что сегодня мы переплачиваем значительные деньги. Если корзинка помидоров марокканских, 250 грамм, стоила в том году, по-моему, 59 рублей, сегодня самый дешевый томат вы находите по 100-109 рублей за упаковку», - говорит Назарова. Зато в выигрыше оказываются российские тепличники.



«Если говорить о потребителе, он, наверняка, почувствует рост цен из-за того, что ряд стран оказались под запретом, - считает генеральный директор фруктово-овощного рынка «Айбарус» Максим Донцов. - Дело даже не в том, что дороже (производить томаты в России - прим. авт.), а в том, что в любом случае на сегодняшний день закрыть всю потребность по томату российским производителям, скорее всего, не удастся. На фоне этого возможен дефицит и рост цен».

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

