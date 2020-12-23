Экспертиза государственной лаборатории выявила в помидорах из петербургского магазина злополучный вирус мозаики пепино. Из-за него в начале декабря Россельхознадзор ограничил импорт из главных стран-поставщиков, но выходит что салаты Северной столицы спасти не удалось. Эксперты рынка успокаивают - кажется, следы вируса есть во всех помидорах, потому что их, как и людей, вакцинируют.
Цепочку проверок запустила представитель международной ассоциации производителей томатов, эксперт рынка Татьяна Назарова. Как она рассказала “Фонтанке”, еще в ноябре, когда начались проблемы с импортом, она купила в магазине одной из крупных федеральных сетей четыре образца томатов от ведущих российских производителей и сдала их на экспертизу в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория». Через это учреждение проходят почти все прибывающие в Петербург помидоры. В трех образцах специалисты нашли тот самый вирус мозаики пепино. Идентифицировать их можно по упаковкам.
Результатами своего исследования Назарова поделилась с Минфином. Не исключено, что оттуда информацию спустили в региональное управление Россельхознадзора, потом что именно ведомство 21 декабря запросило у Татьяны адрес магазина, где она так удачно отоварилась. «C целью установления фитосанитарного состояния подкарантинной продукции, реализуемой в торговых сетях города Санкт-Петербурга, прошу сообщить о местах приобретения указанной продукции с приложением (при наличии) копий кассовых чеков, фотографий товарной упаковки», - пояснили в управлении.
«Фонтанка» отправила в управление запрос о судьбе зараженных помидоров и их производителей, а также уточнила, проверят ли специалисты теперь все томаты, представленные на прилавках города. Ответ пока не пришел. Получить комментарии от названных в исследовании производителей на момент публикации также не удалось, хотя запросы им также направлены.
Вирус мозаики пепино, судя по всему, не так страшен как его малюют поверх продукции импортеров. В основном он поражает помидоры, перцы, баклажаны, картофель и, собственно, пепино - растение родом из Южной Америки. В Россельхознадзоре считают, что он может широко распространиться на территории РФ и нанести значительный экономический ущерб.. Сразу стоит предупредить, для здоровья людей он совершенно не страшен. Но из-за него портится внешний вид - плод неравномерно созревает, уменьшается его размер, появляется «мраморность и пятнистость».
Татьяна Назарова отмечает, что вирус мозаики пепино есть во всех помидорах. «Это адаптивный для томатов вирус, потому что томаты в промышленном производстве вакцинируются против него, соответственно, его следы присутствуют везде», - говорит эксперт. Следы ослабленной инфекции можно найти как в плодах, так и в семенах, которые, по словам Назаровой, ввозятся в Россию из-за границы, поскольку своего семенного хозяйства в стране нет.
Россельхознадзор, сделав акцент на вредоносности вируса, потребовал, чтобы с 27 июля его не было в семенах, рассаде и плодах поступающих в Россию томатов. Требование будет действовать до включения мозаики пепино в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС. Такие же требования в рамках "антивирусных" мер ведомства предъявлены к вирусам коричневой морщинистости плодов и пятнистого увядания томатов.
В начале декабря Россельхознадзор запретил импорт томатов из Азербайджана, ряда регионов Турции, Армении и Узбекистана. Турции и Армении досталось именно за мозаику пепино, Азербайджану и Узбекистану - за другие обнаруженные вирусы. Ретейлеры схватились за голову и предупредили о подорожании к новогодним праздникам из-за запретов и дефицита российской продукции. Цены, кажется, действительно понемногу пошли вверх. По данным Росстата, на 14 декабря, помидоры подорожали на 6,2% к 7 декабря и на 11,5% к ноябрю 2020 года. Как считают источники «Фонтанки», близкие к фруктово-овощному рынку, потребитель может почувствовать на своем кошельке значительный рост цен на помидоры уже в январе. Сейчас Россельхознадзор начал частично снимать ограничения. Ранее он также вводил их из-за вируса пепино в отношении помидоров из Белоруссии и томатов марокканского происхождения.
Согласно данным таможенной помидорной статистики, безусловными лидерами импорта в 2019 году стали Азербайджан (172 тыс. тонн) и Турция (93,9 тыс. тонн). Третье место занял Китай, который накормил Сибирь и Дальний Восток 69,4 тыс. тонн помидоров. На все три страны в прошлом году пришлось 60% импорта. Один из лидеров 2018 года - Марокко (53 тыс. тонн, 9,6%) - сдвинулся на четвертое место. Весомую долю рынка оставляет за собой Белоруссия (49,4 тыс. тонн, 8,8%). Еще 29,3 тыс. тонн в Россию поставил Узбекистан (5,2%).
За первые 10 месяцев 2020 года структура импорта закономерно изменилась. Из-за коронавируса Китай сократил долю до 8,6% (37 тыс. тонн). Зато ее нарастил Азербайджан до 36,8% и 157,4 тыс. тонн. Второе место по прежнему занимает Турция (53,4 тыс. тонн) с заметно похудевшей долей 12,5%, на третье поднялась Белоруссия (39,6 тыс. тонн, 9,2%). Марокко сдает позиции (35,5 тыс. тонн, 8,3%) и дышит в спину Китаю.
«Этот запрет, он абсолютно абсурдный и вредит, прежде всего, российскому покупателю, потому что сегодня мы переплачиваем значительные деньги. Если корзинка помидоров марокканских, 250 грамм, стоила в том году, по-моему, 59 рублей, сегодня самый дешевый томат вы находите по 100-109 рублей за упаковку», - говорит Назарова. Зато в выигрыше оказываются российские тепличники.
«Если говорить о потребителе, он, наверняка, почувствует рост цен из-за того, что ряд стран оказались под запретом, - считает генеральный директор фруктово-овощного рынка «Айбарус» Максим Донцов. - Дело даже не в том, что дороже (производить томаты в России - прим. авт.), а в том, что в любом случае на сегодняшний день закрыть всю потребность по томату российским производителям, скорее всего, не удастся. На фоне этого возможен дефицит и рост цен».
Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».