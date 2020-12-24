Сильная аллергия на вакцину Pfizer зафиксирована в Нью-Йорке

У медицинского работника, получившего препарат от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, возникла сильная аллергическая реакция.

Как сообщает Newsweek, медик находится в стабильном состоянии. В Нью-Йорке прошли вакцинацию 30 тысяч человек, и это, по данным официальных лиц, первый в городе случай аллергии на прививку.

В заявлении Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка говорится: «Вакцины действительно имеют побочные эффекты и аллергические реакции, хотя и встречаются редко». До этого аллергии на препарат Pfizer фиксировались на Аляске. Медработникам рекомендуют в течение получаса наблюдать людей, получивших вакцину.