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Сильная аллергия на вакцину Pfizer зафиксирована в Нью-Йорке

У медицинского работника, получившего препарат от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, возникла сильная аллергическая реакция.

Как сообщает Newsweek, медик находится в стабильном состоянии. В Нью-Йорке прошли вакцинацию 30 тысяч человек, и это, по данным официальных лиц, первый в городе случай аллергии на прививку.

В заявлении Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка говорится: «Вакцины действительно имеют побочные эффекты и аллергические реакции, хотя и встречаются редко». До этого аллергии на препарат Pfizer фиксировались на Аляске. Медработникам рекомендуют в течение получаса наблюдать людей, получивших вакцину.

США занимают первое место в мире по числу заражения COVID-19. В стране выявлено более 18 миллионов заболевших, более 300 тысяч человек умерли.

21 декабря Еврокомиссия дала согласие на продажу вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech.

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Комментарии (1)

footballer13
Ну офигеть новость, аллергическая реакция у одного из 30 тысяч на медицинский препарат! Срочно рассказать об этом изо всех утюгов!
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