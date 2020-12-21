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Европа начинает вакцинацию от коронавируса. Экстренно одобрен препарат Pfizer и BioNTech

Еврокомиссия дала согласие на продажу вакцины от коронавируса — американо-немецкой разработки Pfizer и BioNTech. Решение принято на фоне обсуждения нового штамма, выявленного в Великобритании.

О решении Европейской комиссии вечером 21 декабря ее глава Урсула фон дер Ляйен. На своей странице в Twitter она написала: «Сегодня мы добавляем важную главу в историю успеха Европы, делая доступной для европейцев первую вакцину против COVID-19. Она также добавила, что препарат будет доступен для всех стран Евросоюза одновременно и на одинаковых условиях.

Несколькими часами ранее Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) одобрило применение вакцины, уточнив, что препарат Comirnaty (BNT162b2) рекомендован лицам старше 16 лет.

«Мы можем заверить граждан ЕС в безопасности и эффективности этой вакцины, а также в том, что она соответствует необходимым стандартам качества», — заявила исполнительный директор EMA Эмер Кук. Предполагается, что массовая вакцинация в Европе может начаться 27 декабря.

Накануне Минздрав Великобритании проинформировал о новой вариации вируса. В ВОЗ допустили, что британский штамм COVID-19 может распространяться быстрее, после чего многие страны, в том числе и Россия, пошли на временное прекращение авиасообщения с Соединенным Королевством. Атмосфера всеобщей тревоги сказалась на фондовых рынках, обвалив в том числе акции авиаперевозчиков и круизных операторов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Zloi_prohozhiy
вообще экстренно одобрена вакцина Modera, а не Pfizer, харош перепечатывать новости бездумно.
kuk-vasyusha
Ну, все хана европейцам, остальным приготовиться
Chinalove
Фонтанка, расскажите, пожалуйста, как россиянам привиться евровакциной.
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