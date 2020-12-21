Авиаперевозчики пикируют вниз. «Британский» штамм коронавируса надавил на мировые рынки

Торги на фондовом рынке в понедельник, 21 декабря, проходили в атмосфере всеобщей тревоги, сказывается паника из-за новостей из Англии о новом штамме коронавируса. Просели акции авиаперевозчиков, а за ними и круизных операторов.

День начался с падения курса рубля. Доллар впервые с начала декабря превысил 75 рублей, евро также впервые с начала зимы пробил отметку в 91 рубль.

Вслед за валютой основной показатель самочувствия российского фондового рынка — индекс РТС — упал на 2,7% к концу первого часа торгов. К двум часам дня он ускорил падение до 5,07%, что соответствует отметке в 1 331,35 пункта.



Еще на старте торгов некоторые из входящих в индекс компании показывали рост на 3%, к обеду ситуация скорректировалась. В первый час выстрелили бумаги золотодобытчиков — «Полюса Золота» (+3,21%), Polymetal (+2,91%), Petropavlovsk PLC (+2,45%), а также в лидерах роста оказались АФК «Система» (+1,71%) и HeadHunter (+1,57%). Уже днем акции «Полюса», Polymetal и Petropavlovsk показали рост в пределах 1,76%-1,26%. HeadHunter тоже чуть поумерил темп, прибавив 1,14%.

В лидерах снижения в первый час самая незавидная позиция была у «Аэрофлота», чьи акции на Московской бирже упали на 3%, днем авиаперевозчика обогнал «Русал» Олега Дерипаски, подешевевший в моменте на 6,47%. В то же время акции En+ Group подешевели на 4,04%. Акции компаний российского миллиардера продолжают падать с середины прошлой недели, когда в прессе появилась информация о нарушении бизнесменом соглашения о санкциях США.

Всего же в день отмены рейсов в Великобританию акции «Аэрофлота» падали в моменте почти на 6%, остановившись в итоге на показателях конца ноября. Также в лидерах снижения среди российских компаний оказались представители нефтегазового сектора экономики и банки. Так, акции «Газпрома» упали на 4,96%, «Роснефти» — на 4,24%, а Сбербанка — на 4,42%.



Нефть тоже отреагировала на сообщения о новом штамме коронавируса снижением. Цена фьючерса североморской нефти марки Brent с поставкой в феврале 2021 года во время торгов 21 декабря уменьшилась на 5,2%, до $49,20 за баррель. Цена на Brent впервые с 15 декабря опустилась ниже $50 за баррель, однако вскоре снова покорила эту отметку, сократив падение до 3,8%.

Примерно по такой же траектории сегодня двигалась цена нефти американской марки WTI. По данным на 17:00 мск, фьючерс с поставкой в феврале дешевел на 3,96%, до $47,29 за баррель. Цены российской нефти Urals обвалились примерно на 4,3%. К вечеру она торговалась на уровне $50 за бочку.

Индексы американских фондовых бирж закрыли пятничные торги в небольшом минусе. На торгах в понедельник они продолжили падение. Dow Jones и NASDAQ на старте ушли в минус на 0,8%, а S&P 500 — на 1,6%. Среди компаний, входящих в индекс S&P 500, на премаркете упала стоимость бумаг американской нефтяной компании Occidental Petroleum (-8,21%), круизных операторов Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (-6,67%) и Carnival Corp (-5,87%), корпорации General Electric (-4,35%), авиакомпаний American Airlines (-3,69%), Boeing Co (-3,53%), United Airlines (-3,35%).

