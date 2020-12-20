Великобритания становится изгоем в Европе. Авиасообщение с ней закрывают из-за нового штамма коронавируса, хотя он уже пересек границы

По данным издания, министр здравоохранения Германии сейчас готовит соответствующее постановление, решение примет кабинет министров. Канцлер Ангела Меркель созванивалась по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном — главы государств обсуждали, должна ли Европа изолироваться от Великобритании, чтобы не допустить распространения нового штамма коронавируса.

Европейские страны приостанавливают воздушное и железнодорожное сообщение с Великобританией из-за распространения нового штамма коронавируса. Вслед за Нидерландами, Италией и Бельгией возможность запрета на перелеты рассматривает Германия, сообщает 20 декабря Bild со ссылкой на источники в правительстве.

Авиасообщение с Великобританией с 20 декабря приостановили Нидерланды, пассажирские авиарейсы не принимают до 1 января. Минимум на сутки границы с англичанами закрыла Бельгия — мера касается как пассажирских авиарейсов и железнодорожного сообщения, так и запрета на посещение страны. О том, что в ближайшее время авиасообщение с Великобританией прекратит и Италия, глава ее МИД написал в Facebook. По данным Le Parisien, во Франции также планируют «серьезно рассмотреть» вопрос приостановки авиасообщения с Великобританией.



При этом, как сообщает BBC, ВОЗ уже обнаружила случаи заражения новым типом коронавируса в Дании, Австралии и Нидерландах.



Напомним, об обнаруженном новом штамме вируса в Великобритании официально заявили в середине декабря — именно этим объяснялось введение самого высокого уровня ограничений. Главврач Великобритании Крис Уитти заявил, что новый тип коронавируса имеет более высокую скорость распространения. Премьер-министр Борис Джонсон уточнил, что он может быть на 70% заразнее обычного вируса. Сведений о повышенной опасности с точки зрения смертности пока нет. Новый штамм уже изучает ВОЗ.

