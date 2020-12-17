У второго медработника в США возникла аллергия после вакцины Pfizer

Как передаёт 17 декабря The New York Times , первой была женщина средних лет без аллергии в анамнезе. Во вторник у неё через 10 минут после вакцинации возникла анафилактическая реакция: сыпь на лице и туловище, одышка и учащение пульса. Укол адреналина помог ненадолго, и ей стали вводить стероиды и эпинефрин, затем перевели в отделение интенсивной терапии. В больнице её оставили как минимум до четверга. После инцидента компания Pfizer заявила о проверке .

Аллергическая реакция после прививки от коронавируса вакциной Pfizer развилась ещё у одного медработника в госпитале в штате Аляска. До этого сообщалось об одном таком случае.

Второй работник получил инъекцию в среду, через 10 минут у него появились отёчность глаз, головокружение и першение в горле. Он был доставлен в отделение неотложной помощи. Реакцию не посчитали анафилаксией, для её снятия использовали адреналин, пепцид и бенадрил. В течение часа медработник пришёл в норму и был отпущен.

Оба сотрудника, по их словам, не хотят, чтобы их опыт оказал негативное влияние на решение других людей, выстраивающихся в очередь за вакциной. В больнице к 16 декабря медикам ввели 144 полные дозы вакцины. «У нас нет планов менять наш график прививок, дозировку или режим», — говорится в заявлении главного врача Аляски Энн Зинк.