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У второго медработника в США возникла аллергия после вакцины Pfizer

Аллергическая реакция после прививки от коронавируса вакциной Pfizer развилась ещё у одного медработника в госпитале в штате Аляска. До этого сообщалось об одном таком случае.

Как передаёт 17 декабря The New York Times, первой была женщина средних лет без аллергии в анамнезе. Во вторник у неё через 10 минут после вакцинации возникла анафилактическая реакция: сыпь на лице и туловище, одышка и учащение пульса. Укол адреналина помог ненадолго, и ей стали вводить стероиды и эпинефрин, затем перевели в отделение интенсивной терапии. В больнице её оставили как минимум до четверга. После инцидента компания Pfizer заявила о проверке.

Второй работник получил инъекцию в среду, через 10 минут у него появились отёчность глаз, головокружение и першение в горле. Он был доставлен в отделение неотложной помощи. Реакцию не посчитали анафилаксией, для её снятия использовали адреналин, пепцид и бенадрил. В течение часа медработник пришёл в норму и был отпущен.

Оба сотрудника, по их словам, не хотят, чтобы их опыт оказал негативное влияние на решение других людей, выстраивающихся в очередь за вакциной. В больнице к 16 декабря медикам ввели 144 полные дозы вакцины. «У нас нет планов менять наш график прививок, дозировку или режим», — говорится в заявлении главного врача Аляски Энн Зинк.

Несмотря на то, что вакцина, разработанная американской компанией Pfizer и её немецким партнёром BioNTech, в результате клинических испытаний с участием 44 тысяч человек признана безопасной и эффективной примерно на 95 %, случаи на Аляске, вероятно, усилят опасения относительно возможных побочных эффектов. Необходимо выяснить, «какой компонент вакцины вызывает эту реакцию», отмечают эксперты.

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Комментарии (2)

gencon
Наш "спутник", как роскосмос, разворовали ещё до запуска в производство, на выходе будет пустышка. А если будет побочка, на первом канале расскажут, что пациент выпил много алкоголя накануне....
Чёрт Опасный
В отличии от отечественной вакцины, которая вызывает сплошные восторги в СМИ.
Да!)
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