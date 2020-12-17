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Pfizer отреагировала на госпитализацию медика после прививки от COVID-19

Американская компания Pfizer обещает провести тщательную проверку после госпитализации медработника, получившего прививку от коронавирусной инфекции нового типа, в американском штате Аляска.

Как передаёт 17 декабря «Газета.Ru» со ссылкой на CNN, источник телеканала в Pfizer рассказал, что пока у компании нет детальной информации об инциденте, она взаимодействует по этому поводу с властями. «Мы будем тщательно отслеживать все сообщения о серьёзной аллергической реакции после вакцинации и при необходимости обновлять формулировки на этикетках», — заявили в компании.

На Аляске после вакцинации препаратом компаний BioNTech и Pfizer у медработника развилась сильная аллергическая реакция, потребовалась госпитализация. По последним данным, медики оценивают его состояние как стабильное.

В США уже началась прививочная кампания, используется противокоронавирусный препарат Pfizer. Первыми его получают медработники и постояльцы домов престарелых.

По данным Университета Хопкинса на утро 17 декабря мск, коронавирусом в мире заболели 74,1 миллиона человек, умерли от него 1,64 миллиона человек. Штаты находятся на первом месте по распространению коронавируса: заболели 16,9 миллиона человек, скончались 307 тысяч.

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Комментарии (1)

Kezevo
От нашей то скрепной первые испытатели уже тоже сосновый клифт примерили
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