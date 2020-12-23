Сын российского миллиардера сохранил место в команде «Формулы-1», несмотря на обвинения в харассменте

Российский гонщик Никита Мазепин избежал серьезного наказания после скандального видео в соцсетях с его участием. Как сообщили в официальном аккаунте команды «Формулы-1» «Хаас» в среду, 23 декабря, молодой пилот сохранил место пилота «королевских гонок».
«Команда "Хаас" хотела бы подтвердить, что Никита Мазепин и Мик Шумахер будут ее пилотами в 2021 году. Согласно предыдущему заявлению команды относительно действий Никиты Мазепина от 9 декабря, этот вопрос решается внутри команды и никаких дальнейших комментариев не последует», – говорится в сообщении.
Ранее Мазепину пришлось принести публичные извинения за опубликованное видео, в котором он трогает девушку за обнаженную грудь. Однако любителей автогонок он не убедил, и те создали петицию за его увольнение из «Формулы-1», несмотря на то что сама девушка заявила, что у нее претензий нет. Это уже не первая скандальная история, связанная с сыном владельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».