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Российский гонщик «Формулы-1» Мазепин потрогал женщину за обнаженную грудь. Теперь он извиняется, а болельщики требуют его увольнения

Пилоту команды «Формулы-1» «Хаас» Никите Мазепину пришлось принести публичные извинения за свое видео в инстаграме, где он трогает девушку за грудь. 21-летний спортсмен назвал свое поведение неподобающим.

«Я бы хотел принести извинения за свои недавние действия — как с точки зрения того, что мое поведение было неподобающим, так и самого факта, что данное видео было опубликовано в соцсетях. Я извиняюсь за то, что мог кого-то обидеть, что мои действия вызвали справедливую критику, и за то, что своими действиями поставил команду «Хаас» в затруднительное положение. Как гонщик «Формулы-1» я должен придерживаться более высоких стандартов, и я признаю, что своими действиями подвел многих людей. Я обещаю, что случившееся станет для меня уроком и не повторится», — написал Мазепин в своем твиттере.

Несмотря на это, «Хаас» выпустила собственное официальное заявление, в котором пресс-служба команды назвала видео отвратительным и сообщила, что по данному факту будет проведено расследование внутри компании.

В настоящее время скандальное видео уже удалено, но его успели скачать пользователи соцсетей. Кроме того, на сайте change.org опубликована петиция с призывом лишить Мазепина места в «Формуле-1». Авторы петиции объяснили свое требование агрессивными действиями гонщика на трассе и «сексуально хищническим поведением» по отношению к женщинам. За несколько часов под документом подписались почти семь тысяч человек.

Никита Мазепин — сын владельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина, состояние которого Forbes оценивает в 1,3 млрд долларов. Юный гонщик уже не в первый раз попадает в скандальные истории. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (13)

Макс Никольский
ну нормально, понеслась. драчун-футболист немного погрел аудиторию, в ход пошла "тяжёлая артиллерия":титьки+гонщегг, который особо-то и ездить не умеет... да-да, сей кадр мазякин (или мазепин?) это "рента-драйвер" в чистом виде, а кто-то до этого сомневался?
Владислав М
Какой-то шабаш глупых моралистов. Парень девушку за грудь потрогал и что? Это нормально!
zelf
Куда его уволят. Там папашкино бабло.
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