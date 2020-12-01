Безумная езда, шлем с кристаллами Сваровски и собственная команда. Как владелец «Уралкалия» пробил дорогу своему сыну в Формулу-1

Никитина Мазепин и Роберт Шварцман пока соперничают на трассе "Формулы-2" Фото: LPS/ZUMA Press/TASS

Никита Мазепин - сын владельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина, состояние которого Forbes оценивает в 1,3 млрд долларов. Как стало известно во вторник, 1 декабря, Никита станет четвертым российским пилотом в истории «Формулы-1» после Виталия Петрова, Даниила Квята и Сергея Сироткина. Однако такого как Мазепин у России в «Королевских гонках» точно еще не было.

Провалы

Глядя на нынешние успехи Никиты Мазепина так сразу и не скажешь, что еще недавно в мире автогонок он был чем-то вроде хоккейной команды «Нью-Йорк Рейнджерс» на рубеже веков - безумно дорогой, но абсолютно провальный со спортивной точки зрения проект.



В 2016 и 2017 годах Мазепин, выступая в «Формуле-3» лишь трижды занимал призовое место. В 2018-м он неожиданно стал вице-чемпионом GP3 (схожей по классу серии, которая в 2019 году объединилась с «Формулой-3»). Свой первый сезон в «Формуле-2» он закончил неудачно даже по меркам новичка: всего 11 очков и 18-е место из 20-ти. При этом машина была у Никиты отличная: его напарник по команде Ник де Врис на том же болиде выиграл чемпионат.

Над Мазепиным смеялись болельщики, а коллеги по чемпионату открыто иронизировали. Под одной из записей в официальном инстаграме «Формулы-2» на тот момент лидер чемпионата Каллум Айлотт как-то ответил спамеру, который рекламировал аккаунт с контентом для взрослых: «Мне очень нравятся парни, и я хочу лучшего для себя» – «Никита Мазепин, мы все знаем, что здесь ты выиграешь!».

Безумная езда

В том провальном сезоне Мазепин отличился еще и парой необдуманных действий, которые едва не привели к печальным последствиям. Наиболее опасный маневр он совершил на этапе в Сочи. Вторую гонку уик-энда сын миллиардера начал с первого места, благодаря правилу реверсивной решетки (первые становятся последними, последние - первыми), потому что днем ранее он в очередной раз провалился и стал лишь восьмым.



На самом старте гонки россиянин начал агрессивно бороться с Джеком Эйткеном за первую позицию, не рассчитал скорость вхождения в поворот и вылетел с трассы. Возвращаясь, Никита нарушил правила и врезался в Эйткена. Мазепин потерял управление, столкнулся еще с Нобухару Мацуситой, отправив того в стену, после чего сам врезался него.

https://twitter.com/FIA_F2/status/1178369599814983682?s=20

На устранение последствий аварии ушел час. Мазепин и Мацусита были госпитализированы. Но серьезного вреда здоровью им удалось избежать. Зарубежные журналисты призывали дисквалифицировать россиянина, а болельщики в соцсетях его просто уничтожали.

Шлем с кристаллами Сваровски

На том сочинском этапе Мазепин умудрился отличиться и с другой стороны, подтвердив свой имидж избалованного молодого человека. На гонку он вышел в эксклюзивном шлеме, раскрашенном под яйцо Фаберже и инкрустированном настоящими кристаллами Сваровски.

https://twitter.com/seanbulldesign/status/1177254716838993920?s=20

Неожиданный взлет



Еще в августе казалось, что за титул чемпиона «Формулы-2» будут бороться петербургский гонщик Роберт Шварцман и сын Михаэля Шумахера, Мик Шумахер. Вложения неожиданно стали окупать себя. Шварцман отлично начал сезон, выиграв несколько титулов, однако к середине чемпионата провел серию неудачных гонок и серьезно сдал позиции в общем зачете. Мазепин же наоборот набрал ход. При этом он продолжает вести себя на трассе довольно агрессивно. Вот как, например, он обошел лидера сезона и сына легендарного Михаэля Шумахера, Мика Шумахера:

https://www.instagram.com/p/CDo0jfjoCNG/?utm_source=ig_embed

К последнему этапу у Шварцмана 159 очков и четвертое место, а у Мазепина - 162 и третья строчка в общем зачете. Шансов на чемпионство у них уже нет, но наблюдать за борьбой двух российских пилотов за третье место будет увлекательно.

Так сколько отец тратит на него?

Тут сложно подсчитать точно. Покойный ныне отец другого российского гонщика Роберта Шварцмана как-то рассказывал «Фонтанке» https://www.fontanka.ru/2019/06/07/094/ , что просто место во второй или третьей «Формуле» может стоить несколько миллионов долларов. В случае с Мазепиным можно смело сказать, что суммы идут на десятки миллионов долларов. Здесь история очень похожа на семью Ланса Стролла - другого главного мажора автогонок, чей папа Лоуренс Стролл владеет состоянием в 2,6 миллиарда долларов.



Мазепины, как и Строллы, пошли самым дорогим и легким путем - купили себе команду для участия в «Формуле-2». В случае с Лансом известно, что сделка обошлась в 40 миллионов долларов. Дополнительно Ланс на папины деньги участвовал в частных тестах с командой «Формулы-1» «Уильямс», траты на которые оценивают еще в 20 миллионов долларов.

Мазепин-старший тоже с 2016-го владеет собственной командой Hitech, за которую теперь и гоняется его сын в «Формуле-2». Кроме того, Никита в 2019-м участвовал в частной программе тестов за рулем болида «Мерседеса», который становился чемпионом в 2017-м. Параллельно молодой человек принимал участие в тестах с другой командой «Формулы-1» - «Форс-Индией», тоже не бесплатно. Личный персонал у Никиты тоже люксовый. Например, с ним работает Даниэль Шлессер - бывший физиотерапевт чемпиона мира 2016 года Нико Росберга.

Забавно, что в «Формулу-1» и Стролл и Мазепин тоже хотели зайти через покупку готовой команды. Но тут канадский бизнесмен обошел российского коллегу - «Рейсинг Пойнт» достался Строллу.



Пока Мазепину-старшему лишь удалось договориться о годичном контракте с американской командой «Хаас». Однако немецкое издание Bild в октябре писало, что русский миллиардер готов и к полноценной покупке. Сложно сказать, во сколько может обойтись покупка. Известно только, что в год папе Мазепина придется вкладывать в команду около 50-75 млн долларов.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»