«Огонёк» ответил Алексею Герману-младшему на претензии по поводу его фото на обложке последнего номера журнала

«Мы провели исследовательскую работу. Она очень простая. Это не фотография Алексея Германа. Эта фотография сделана в городе, на городской то ли остановке, то ли еще где-то. Работа замечательная и классная нашего штатного фотографа Петросяна. Я не вижу тут проблемы с юридической точки зрения, все абсолютно соответствует закону», — объяснил Агафонов позицию редакции.

Сам фотограф Александр Петросян подтвердил «Фонтанке» слова главного редактора и не видит почвы для претензий режиссера.



«Шёл по улице, увидел, что фотография красиво отражалась, щелкнул, даже не смотрел, кто там и чего. Вместе со всеми остальными съемками скинул в редакцию, и всё», — прокомментировал он.



Как писала «Фонтанка», Герман-младший обнаружил себя на фото «Огонька» внезапно и не слишком обрадовался. Он рассказал, что у снимка сложная судьба. Фото было сделано на телефон одним из сотрудников Германа-младшего по его же просьбе, затем картинку режиссер отправил в редакцию газеты «Петербургский дневник», после чего она без его разрешения стала использоваться в качестве социальной рекламы. Однако «Коммерсанту» и «Огоньку», как написал Алексей Герман, он «себя не разрешал размещать». И задал вопрос редакции журнала: «Дорогие друзья, а вы слышали о законах Российской Федерации?»