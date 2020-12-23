«Огонёк» ответил Алексею Герману-младшему на претензии по поводу его фото на обложке последнего номера журнала

Появление фото режиссера Алексея Германа на обложке последнего бумажного выпуска «Огонька» абсолютно законно, заявил «Фонтанке» 23 декабря главный редактор журнала Сергей Агафонов.
«Мы провели исследовательскую работу. Она очень простая. Это не фотография Алексея Германа. Эта фотография сделана в городе, на городской то ли остановке, то ли еще где-то. Работа замечательная и классная нашего штатного фотографа Петросяна. Я не вижу тут проблемы с юридической точки зрения, все абсолютно соответствует закону», — объяснил Агафонов позицию редакции.
Сам фотограф Александр Петросян подтвердил «Фонтанке» слова главного редактора и не видит почвы для претензий режиссера.
«Шёл по улице, увидел, что фотография красиво отражалась, щелкнул, даже не смотрел, кто там и чего. Вместе со всеми остальными съемками скинул в редакцию, и всё», — прокомментировал он.
Как писала «Фонтанка», Герман-младший обнаружил себя на фото «Огонька» внезапно и не слишком обрадовался. Он рассказал, что у снимка сложная судьба. Фото было сделано на телефон одним из сотрудников Германа-младшего по его же просьбе, затем картинку режиссер отправил в редакцию газеты «Петербургский дневник», после чего она без его разрешения стала использоваться в качестве социальной рекламы. Однако «Коммерсанту» и «Огоньку», как написал Алексей Герман, он «себя не разрешал размещать». И задал вопрос редакции журнала: «Дорогие друзья, а вы слышали о законах Российской Федерации?»