«На обложке неожиданно для меня!!! фигурирует моя обработанная фотография (вытянули толстое лицо), сделанная талантливым фотохудожником, когда он поймал отражение куполов на постере, где я призываю носить маски» (орфография и пунктуация автора. — Прим. ред .)», — написал Алексей Герман-младший 23 декабря у себя в Facebook, добавив, что изображение обложки увидел в телеграм-канале главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. Как выяснилось, у портрета в черной тканевой маске сложная судьба. Фото было сделано на телефон одним из сотрудников Германа-младшего по его же просьбе. Картинку режиссер отправил в редакцию газеты «Петербургский дневник» для публикации. «Потом Питер разместил меня в качестве социальной рекламы. Ок. Не было договора, разрешения, ничего. Я и не просил. Подумал фиг с ним. Эпидемия. Сложности. Нет времени. Носить маски правильно, — рассказал своим подписчикам Алексей Герман-младший. — Однако, Коммерсанту я себя не разрешал размещать. Это я, фото сделано на основе моей фотографии, которую творчески преобразовали. Но у меня вопрос: дорогие друзья, а вы слышали о законах Российской Федерации? (Орфография и пунктуация автора. — Прим. ред .)». Также деятель культуры отметил, что из-за знаковой обложки он теперь «человек-анекдот» и «пиратский символ конца».

Собственное лицо в защитной маске на обложке последнего перед закрытием бумажного номера журнала «Огонек» узнал режиссер Алексей Герман-младший и находке не обрадовался.

В комментариях к посту фолловеры режиссера, среди которых много профессиональных фотографов и журналистов, попытались объяснить автору, что, публикуя фотографию на рекламном билборде, редакция «Огонька» не нарушила никаких законов. «Это не совсем корректная история, это очевидно, — ответил на это Герман-младший. — Посмотрим. Законы меняются. Вносятся уточнения. Разберемся, оценим, посмотрим».



Главный редактор закрывающегося журнала «Огонек» Сергей Агафонов о казусе с фотографией на обложке узнал от корреспондента «Фонтанки».



«И это Алексей Герман? В первый раз об этом слышу!» — сказал Агафонов и пообещал уточнить у бильд-редакторов подробности кейса о «вытянутом толстом лице».



Вышедший 21 декабря «Огонек» стал последним бумажным выпуском, следующий номер будет последним, вышедшим онлайн. ИД «Коммерсантъ» сократил сотрудников «в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры». Журнал «Огонек» печатался с 1899 года, пережил две мировые войны и одну гражданскую.

