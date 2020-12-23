Сбербанк не планирует снижать ставки по ипотеке клиентам, взявшим ее ранее

Сбербанк пока не планирует рефинансировать ипотечные кредиты уже взявшим их клиентам. Об этом в интервью с РИА Новости 23 декабря заявил зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.



Топ-менеджер сообщил, что средний срок погашения ипотеки существенно короче указанного в договоре. По его словам, рефинансирование не является тем инструментом, который заемщики активно используют для досрочного погашения подобных кредитов.



На вопрос агентства, планирует ли банк рефинансировать свои ипотечные займы, Царев ответил: «Пока нет».

