Сбербанк не планирует снижать ставки по ипотеке клиентам, взявшим ее ранее

Сбербанк пока не планирует рефинансировать ипотечные кредиты уже взявшим их клиентам. Об этом в интервью с РИА Новости 23 декабря заявил зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.
Топ-менеджер сообщил, что средний срок погашения ипотеки существенно короче указанного в договоре. По его словам, рефинансирование не является тем инструментом, который заемщики активно используют для досрочного погашения подобных кредитов.
На вопрос агентства, планирует ли банк рефинансировать свои ипотечные займы, Царев ответил: «Пока нет».
По словам зампреда правления банка, ожидается, что ипотечный портфель кредитной организации в 2020 году вырастет на 20% по сравнению с прошлым годом. По итогам года банк выдаст жилищных кредитов на рекордные 2 триллиона рублей.
Сбербанк — лидер рынка ипотечного кредитования. Второе место по объему ипотеки в стране занимает банк ВТБ.