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Полицейские нашли мужчину с баллончиком, ограбившего прохожего на Каменноостровском. Его задержали накануне дня рождения

Полицейские задержали предполагаемого грабителя, который дезориентировал свою жертву едкой жидкостью и отобрал у неё смартфон и деньги. В отдел полиции он отправился перед важной датой.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 декабря, одного из двух возможных преступников задержали на проспекте Просвещения. Им оказался дагестанец с весьма впечатляющим криминальным прошлым: за его плечами кражи, грабежи и даже покушение на убийство. В руки сотрудников полиции он попался накануне своего 37-го дня рождения. Его приятеля разыскивают.

Как накануне писало наше издание, парочку подозревают в том, что они распылили аэрозольный баллончик в лицо 55-летнему мужчине, а затем похитили его смартфон и деньги на Каменноостровском проспекте в Петербурге. Случившееся попало на видео. Полицейскими было возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

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Комментарии (3)

USSR_forever
Цитирую: "Им оказался дагестанец". Всё ясно, понятно, кто бы сомневался, что очередные "приезжие".
RemyMartin
Как они его по такому видео нашли?
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