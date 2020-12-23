Полицейские нашли мужчину с баллончиком, ограбившего прохожего на Каменноостровском. Его задержали накануне дня рождения

Полицейские задержали предполагаемого грабителя, который дезориентировал свою жертву едкой жидкостью и отобрал у неё смартфон и деньги. В отдел полиции он отправился перед важной датой.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 декабря, одного из двух возможных преступников задержали на проспекте Просвещения. Им оказался дагестанец с весьма впечатляющим криминальным прошлым: за его плечами кражи, грабежи и даже покушение на убийство. В руки сотрудников полиции он попался накануне своего 37-го дня рождения. Его приятеля разыскивают.

