Дания сообщила, когда начнутся работы «Фортуны» по прокладке «Северного потока — 2»

Трубоукладочная баржа «Фортуна» планирует начать укладку труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании 15 января, сообщило Датское морское управление. Трубоукладчику будут помогать два российских судна. 147-илометровый участок, идущий южнее датского острова Борнхольм, должен быть соединён с секцией в водах Германии.

Как передаёт 23 декабря РБК, в уведомлении морского управления называют суда-помощники: «Мурман» и ранее сопровождавший «Фортуну» «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России. «Мурман» ранее не упоминался в связи со строительством газопровода. В районе работ временно создадут особую зону. «Несанкционированное плавание, ныряние, постановка на якорь, рыбная ловля и работы на морском дне будут запрещены в этих районах. <...> Защитная зона простирается на 200 м с каждой стороны кабелей», — отмечается в уведомлении.