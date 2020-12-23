Дания сообщила, когда начнутся работы «Фортуны» по прокладке «Северного потока — 2»

Трубоукладочная баржа «Фортуна» планирует начать укладку труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании 15 января, сообщило Датское морское управление. Трубоукладчику будут помогать два российских судна. 147-илометровый участок, идущий южнее датского острова Борнхольм, должен быть соединён с секцией в водах Германии.
Как передаёт 23 декабря РБК, в уведомлении морского управления называют суда-помощники: «Мурман» и ранее сопровождавший «Фортуну» «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России. «Мурман» ранее не упоминался в связи со строительством газопровода. В районе работ временно создадут особую зону. «Несанкционированное плавание, ныряние, постановка на якорь, рыбная ловля и работы на морском дне будут запрещены в этих районах. <...> Защитная зона простирается на 200 м с каждой стороны кабелей», — отмечается в уведомлении.
В июле 2020 года Дания смягчила требования к строительству газопровода, разрешив работать судам с якорным позиционированием, и теперь «Фортуна» (недавно сменившая двух собственников) может участвовать в достройке «Северного потока — 2» в датских водах. 1 октября Дания выдала разрешение на эксплуатацию газопровода в ее исключительной экономической зоне.
«Фортуна», построенная в Китае, но ходящая под российским флагом, строила прибрежный участок «Северного потока — 2» в России до введения американских санкций. 11 декабря «Фортуна» прибыла к месту строительства газопровода в исключительной экономической зоне Германии, где нужно проложить 2,6 км на относительно небольшой глубине.