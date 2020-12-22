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КДК РФС рассмотрит драку на матче «Зенит»-«Спартак» в Петербурге. «По своей инициативе выделили 100 пригласительных билетов»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) в пятницу рассмотрит драку болельщиков на матче «Зенит»-«Спартак». Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра 16 декабря завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 3:1. Во время матча произошла драка болельщиков на трибунах, при этом официально стадион был открыт только для зрителей в изолированных ложах.

«Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу согласовало допуск на матч для не более чем 2 300 человек из числа посетителей ВИП-лож и владельцев сезонных абонементов в закрытые бизнес-клубы. По своей инициативе "Зенит" выделил 100 пригласительных билетов для владельцев абонементов категории "Фанатский", которые были вовлечены в работу по подготовке масштабных баннеров. Несмотря на отсутствие официальной гостевой квоты, несколько десятков болельщиков "Спартака" сумели приобрести билеты через вторичный рынок. Также были зафиксированы отдельные случаи передачи сезонных абонементов болельщикам гостей», - говорится в сообщении РПЛ.

На стадионе задержали 14 человек, однако пока за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований на двое суток арестован болельщик «Спартака» Илья Фомичев, на семь — болельщики «Зенита» Сергей Попов и Владимир Фурман, еще один фанат сине-бело-голубых Сергей Исаев — на 10 дней.

Драка между болельщиками произошла в самом начале матча. Разнимать её участников бросились стюарды, сотрудники полиции и росгвардейцы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Лица, которым суждено стать подозреваемыми, устанавливаются.

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