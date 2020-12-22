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Игги Поп написал песню о «маленьком грязном вирусе» по законам журналистики

Музыкант Игги Поп написал трек о COVID-19 под названием «Dirty little virus». Песня появилась на YouTube вечером накануне, 21 декабря. Исполнитель сравнивает коронавирус с девушкой, которая «может убить», несмотря на то, что «ей всего 19», и сводит с ума. При этом, хотя она совсем не во вкусе певца, с её присутствием приходится смириться.

По словам артиста, при написании песни он хотел придерживаться «журналистского стиля», описать происходящее по формуле «кто, что, когда и где», но при этом не углубляться в детали, отсечь лишние эмоции и не пытаться понять, по каким причинам и ради чего в этом году разразилась мировая пандемия.

«Если бы существовал «человек года», им бы стал вирус», — уверил Игги Поп в ролике-пояснении о том, как он создавал песню.

Про то, что в 2020 «мир изменился, он стал другим», а ведущую роль в этом сыграл ковид, в начале декабря спела группа ДДТ. Трек «2020» музыканты минувшей осенью снимали на недострое в Мурино. Результатом стали клип и композиция, начинающаяся словами «уходит, крестясь, год 2020-й, но лёгкие наши, как прежде, легки».

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