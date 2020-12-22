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«Снегурочка из Барнаула закрыла телом амбразуру». На Алтае нашли сестру Алёнушки из Нововоронежа

В Барнауле решили не отставать от Нововоронежа и накануне Нового года установили свою впечатляющую скульптуру — вслед за уже знаменитой Алёнкой.

Фотографию «красотки» опубликовали в паблике «Инцидент. Барнаул» во «ВКонтакте». И немедленно вызвали бурное обсуждение и всплеск юмора в комментариях.

«Снегурка, чтобы отпугивать туристов в период пандемии, замахнулась вон даже», — предполагает одна из пользовательниц. «Возле такой скульптуры можно открывать небольшой кирпичный заводик», — добавляет другой комментатор. Впрочем, некоторые углядели своебразную красоту в такой Снегурочке: «Какой был год, такая и снегурка. Она не страшная, она, как Мона Лиза, загадочная». Пользователи даже посвящают стихи скульптуре, сравнивая ее с Алёнкой.

Снегурочка из Барнаула

Закрыла телом амбразуру.

И мстя за братца, за козла,

В бою Аленушка слегла.

Напомним, Алёнку, которую Нововоронежу подарил «Росатом», все же решили демонтировать. О будущем Снегурочки пока не сообщалось.

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Комментарии (2)

ahma
В каждый город России по Аленушке!
264704451
Не многим лучше статуя Петра, выполненная разрекламированным придурком, изобразившим его патологичным уродом видимо из-за расовой ненависти и зависти и по сути плюнувшего в лицо всем, кто считает Российскую Империю родиной своих предков.
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