В Барнауле решили не отставать от Нововоронежа и накануне Нового года установили свою впечатляющую скульптуру — вслед за уже знаменитой Алёнкой.
Фотографию «красотки» опубликовали в паблике «Инцидент. Барнаул» во «ВКонтакте». И немедленно вызвали бурное обсуждение и всплеск юмора в комментариях.
«Снегурка, чтобы отпугивать туристов в период пандемии, замахнулась вон даже», — предполагает одна из пользовательниц. «Возле такой скульптуры можно открывать небольшой кирпичный заводик», — добавляет другой комментатор. Впрочем, некоторые углядели своебразную красоту в такой Снегурочке: «Какой был год, такая и снегурка. Она не страшная, она, как Мона Лиза, загадочная». Пользователи даже посвящают стихи скульптуре, сравнивая ее с Алёнкой.
Снегурочка из Барнаула
Закрыла телом амбразуру.
И мстя за братца, за козла,
В бою Аленушка слегла.
Напомним, Алёнку, которую Нововоронежу подарил «Росатом», все же решили демонтировать. О будущем Снегурочки пока не сообщалось.