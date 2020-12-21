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У Росатома не женское лицо. Страшную Алёнку Нововоронежу подарила госкорпорация

Пугающую скульптуру Аленки в Нововоронеже установили на средства фонда «Ассоциации территорий расположения атомных электростанций». В списке его учредителей АО «Концерн Росэнергоатом».

Как заметила «Фонтанка» 21 декабря, именно проект «Аленке — 250!» в 2020 году стал победителем открытого публичного конкурса Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» («АТР АЭС») среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально значимых проектов. Об этом говорится на сайте городского округа города Нововоронежа.

Реализовать проект предложил нововоронежский городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. В частности, предполагаются сохранение исторической памяти и культурного наследия села Новая Аленовка, запись интервью с воспоминаниями, сбор материалов, установка арт-объекта, выставка предметов труда и быта, ярмарка прикладного искусства, конкурс народного творчества и частушек.

На реализацию проекта запрашивались 670 тысяч рублей. Судя по итоговому протоколу муниципального этапа конкурса, «за» проголосовали 7 членов комиссии городского округа под председательством главы Нововоронежа Николая Нетяги.

Как следует из положения о конкурсе, который с 2019 года проводит АТР АЭС, его целью являются в том числе формирование позитивного имиджа АО «Концерн Росэнергоатом», а также повышение доверия граждан к муниципальным властям на территориях присутствия концерна. Председатель фонда — глава Нововоронежа Николай Нетяга; заместитель председателя — Владимир Поваров, замгендиректора филиала АО «Концерн Росэнергоатом».

Cкульптура, посвященная героине русского фольклора Аленке, появилась в Нововоронеже к 250-летию села. У местных жителей ее внешний облик вызвал возмущение — по их мнению, статуя напоминает девушку после убийства. Глава города Николай Нетяга согласился, что скульптура вышла «не очень удачно», и пообещал Аленку демонтировать. Отметил: бюджетные деньги на нее не тратили.

В итоге монумент решили поставить у «Спортцентра».

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Комментарии (5)

Matraskin
Она не после убийства, она после коня и горящей избы.....
Vurgagain
Ну , для 250 она неплохо сохранилась.
Castor Troy
Feral ghoul roamer
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