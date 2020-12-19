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«Чтоб оценить красу Аленки, не обойтись без коньяка». В Нововоронеже установили «Алёнушку постапокалипсиса»

В Нововоронеже установили скульптуру, посвященную героине русского фольклора Алёнке. В соцсетях второй день подряд возмущаются.

Оригинальная статуя появилась накануне — к 250-летию села, на месте которого вырос город. По легенде, Алёнка жила именно здесь, пока ее не убил злодей Кудеяр. Местные жители пишут в соцсетях, что статуя больше напоминает девушку после убийства. Один из комментаторов даже описал ее в стихах (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.):

Глаза навыкат, нос огромный,

Фигура как у мужика,

Чтоб оценить красу Аленки,

Не обойтись без коньяка.

«Больше похоже на памятник, посвященный жертвам COVID-19», — добавляет один из пользователей. «Алёнушка постапокалипсиса!» — описывают скульптуру нововоронежцы.

Глава города Николай Нетяга заявил изданию «Подъем», что статуя вышла «не очень удачно» и пообещал ее демонтировать. «Вживую я увидел, когда открывали, до этого были ролики, но они не отражали всё это. Бывает, когда всё получается, а бывает — не получается. Ничего страшного в этом нет. Главное — добиваться, чтобы это всех устраивало», — сказал он. Сумму, потраченную на памятник, он называть не стал, но подчеркнул, что это не бюджетные средства.

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Комментарии (4)

Гражданкa
на Острове Пасхи еще брутальнее, и нормально же
Yubilar
Хотя... Так, наверное, еще и лучше получилось. Вот на "нормальную" Аленку никто бы смотреть не поехал. А чтобы с этой сфотографироваться - не только москвичи, но и иностранцы будут в очередь выстраиваться
Yubilar
Я Кудияра понимаю.
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