В Нововоронеже установили скульптуру, посвященную героине русского фольклора Алёнке. В соцсетях второй день подряд возмущаются.
Оригинальная статуя появилась накануне — к 250-летию села, на месте которого вырос город. По легенде, Алёнка жила именно здесь, пока ее не убил злодей Кудеяр. Местные жители пишут в соцсетях, что статуя больше напоминает девушку после убийства. Один из комментаторов даже описал ее в стихах (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.):
Глаза навыкат, нос огромный,
Фигура как у мужика,
Чтоб оценить красу Аленки,
Не обойтись без коньяка.
«Больше похоже на памятник, посвященный жертвам COVID-19», — добавляет один из пользователей. «Алёнушка постапокалипсиса!» — описывают скульптуру нововоронежцы.
Глава города Николай Нетяга заявил изданию «Подъем», что статуя вышла «не очень удачно» и пообещал ее демонтировать. «Вживую я увидел, когда открывали, до этого были ролики, но они не отражали всё это. Бывает, когда всё получается, а бывает — не получается. Ничего страшного в этом нет. Главное — добиваться, чтобы это всех устраивало», — сказал он. Сумму, потраченную на памятник, он называть не стал, но подчеркнул, что это не бюджетные средства.