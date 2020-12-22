Бюрократических «сиамских близнецов» из Балашихи и Петербурга разделили после публикации «Фонтанки»

Наталья Воробьева из подмосковной Балашихи официально отделена от своего бюрократического «сиамского близнеца» — 22 декабря ей выдали новый СНИЛС, на который, кроме нее, больше никто не претендует.



Как писала ранее «Фонтанка», у жительницы Подмосковья Натальи Воробьевой обнаружился двойник — женщина с такими же именем, фамилией, отчеством и датой рождения, но проживающая в Петербурге. Совпадение можно было бы считать забавным казусом, если бы не то, что гражданкам по ошибке оформили один СНИЛС на двоих. Из-за этого дамы устроили заочное сражение за доступ к общему аккаунту на портале «Госуслуг», которое выиграла петербурженка. Также у женщин общими оказались пенсионные накопления за 24 года.

