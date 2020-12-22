FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -3
74.67р91.00р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Бюрократических «сиамских близнецов» из Балашихи и Петербурга разделили после публикации «Фонтанки»

Наталья Воробьева из подмосковной Балашихи официально отделена от своего бюрократического «сиамского близнеца» — 22 декабря ей выдали новый СНИЛС, на который, кроме нее, больше никто не претендует.

Как писала ранее «Фонтанка», у жительницы Подмосковья Натальи Воробьевой обнаружился двойник — женщина с такими же именем, фамилией, отчеством и датой рождения, но проживающая в Петербурге. Совпадение можно было бы считать забавным казусом, если бы не то, что гражданкам по ошибке оформили один СНИЛС на двоих. Из-за этого дамы устроили заочное сражение за доступ к общему аккаунту на портале «Госуслуг», которое выиграла петербурженка. Также у женщин общими оказались пенсионные накопления за 24 года.

«Мой вопрос решился внезапно быстро — сегодня выдали СНИЛС, — рассказала жительница Балашихи «Фонтанке». — Вот только проконтролировать пенсионные начисления сейчас не смогли — система зависла. Наталья Воробьева из Петербурга на связь так и не вышла».

Случай оформления одного СНИЛС на двоих — редкий, но не единственный. Делить страховой номер индивидуального лицевого счёта с посторонним человеком опасно, так как в этом случае вы рискуете разделить с ним не только свои пенсионные отчисления, но и его долги по кредитам.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Владислав М
Главный вопрос, кто из чиновников и какую ответственность понёс?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний