Идентификация полтергейста. Как «близняшка» из Петербурга «отжала» логин на «Госуслугах» у жительницы Подмосковья

В Московской области и в Санкт-Петербурге проживают две женщины с именем Наталья Воробьева, с одинаковой датой рождения и одним номером СНИЛС на двоих. ПФР берется разделить «близняшек» всего лишь за год. Тем временем петербурженка, не зная о существовании «двойника», умудрилась «отбить» у жительницы Балашихи личный кабинет на портале «Госуслуги». Но победа может оказаться пирровой.

1 сентября жительница подмосковной Балашихи Наталья Воробьева получила сюрприз от портала госуслуг — счет на оплату выписки из ЕГРН, выполненной Росреестром города Санкт-Петербурга. Шестьсот сорок рублей — казалось бы, не ахти какие траты. Но никакой выписки Наталья не заказывала и вообще занималась в тот день стрижкой кота. Какой ЕГРН, какой Петербург, нет там у гражданки Воробьевой недвижимости. Но система требовала денег. И что самое обидное, не в первый раз.



Наталья давно ощущала в своей жизни чье-то незримое присутствие. Дважды ее учетную запись на портале госуслуг удаляли без ее ведома, а потом портал сообщал, что это она сама попросила. Отделение Сбербанка из Петербурга настойчиво призывало прийти и забрать «вашу карту». А в ноябре 2016 года ГИБДД предъявила штраф за превышение скорости. «К тому моменту я уже продала машину, а срок моих прав истек в мае 2016 года и я не подавала заявление на выдачу новых, — рассказала Наталья Воробьева «Фонтанке». — Я сделала запрос через официальный сайт ГИБДД, и через неделю со мной связались из Петербурга, чтобы убедиться, что машина не моя, права не мои и штраф назначен не мне».

Так, благодаря ГИБДД четыре года назад Наталья узнала, что у нее есть «двойник» — тезка с точно такой же, как у нее, датой рождения, проживающая в культурной столице. Женщина посмеялась, пофантазировала, как может выглядеть ее петербургская «версия», и на том успокоилась. Тезкины штрафы после этого приходили еще несколько раз, но Наталья уже не обращала на них внимания.



Настоящие проблемы у жительницы Балашихи начались осенью 2020 года. В конце сентября Наталья Воробьева не смогла войти в свою учетную запись на портале госуслуг: пароль не подошел. Сменила пароль, вошла, обнаружила в аккаунте данные чужого паспорта и ИНН, а в довесок — пени по налогам на петербургское имущество и транспорт. Не удивилась, заменила номер паспорта на свой, написала обращение в службу поддержки, чтобы исправили ИНН, который не желал исправляться вручную.

8 октября учетная запись Натальи Воробьевой на госуслугах была удалена. Якобы по ее же заявлению — уже в третий раз. По законам волшебной сказки тут-то и началось все самое интересное. Восстановить не удалось. Портал «Госуслуги» пояснил: у Натальи не просто «двойник». У нее, можно сказать, бюрократический «сиамский близнец». У жительницы Подмосковья и петербурженки один СНИЛС на двоих. И пока Пенсионный фонд России не произведет операцию по разделению Наталий Воробьевых на две самостоятельные единицы, доступ к порталу госуслуг нашей героине вернуть не получится. А СНИЛС — это уже не шутки, это пенсионные отчисления, которые неизвестно сколько лет падали в общий котел.



В ПФР Наталье Воробьевой объяснили: чтобы решить проблему, обеим гражданкам надо прийти в офис Пенсионного фонда и написать заявление о замене скомпрометированного СНИЛС и разделении счета. На поиски петербургской Воробьевой и исправление конфуза у системы может уйти полгода-год. До тех пор можно забыть о записи к врачу через Интернет, оплате налогов и пошлин и много о чем еще. Причем петербурженка, которая выиграла заочную битву за логин (судя по всему, это она меняла пароль и просила удалить «глючный» кабинет на госуслугах), с такими неприятностями, похоже, не столкнулась и искать свою невольную «половинку» не собиралась. Наталья из Балашихи решила взять дело в свои руки.

Мониторинг в социальных сетях и клич через френдов на «Фейсбуке» результата не дал. В Интернете в открытом доступе нашлось пять петербургских организаций, в которых некая Наталья Воробьева числилась руководителем. Номера телефонов были, но трубку никто не брал. Тогда Воробьева балашихинская пошла на крайние меры. Отыскала телефонную базу жителей Санкт-Петербурга, а в ней — 37 Воробьевых Н. В. И начала «холодный» обзвон. В этот момент к поискам подключилась «Фонтанка».



«Я уже написала заявление на замену СНИЛС. В подмосковном ПФР даже есть специальная форма для таких «счастливчиков», так что ситуация, увы, не уникальная, — рассказала жительница Подмосковья. — Изначально это был именно мой СНИЛС. При заполнении заявления вывели распечатку всех пенсионных отчислений и надо было отметить мои — они начались с 1996 года, а отчисления «той» Натальи пошли только года с 2005-го. Моей тезке также необходимо явиться в ПФР, написать аналогичное заявление и отметить свои отчисления (я свои подтвердила на основании трудовой книжки). В Пенсионном фонде объяснили, что замена СНИЛС может занять до года, потому что сначала документы уходят в Москву, принимаются в работу, там ищут двойника, запрашивают региональный ПФР, и тот должен разыскать этого двойника и убедить прийти к ним. Если бы она сама пришла в ПФР, возможно, ждать нового СНИЛС мне пришлось бы не год, а месяца 3–4».

В Петербурге как минимум две разные женщины с ФИО Натальи из Балашихи руководят полутора десятками ООО и ЗАО. Через систему СПАРК удалось выделить четыре, к которым имеет отношение петербурженка с той же датой рождения, что и у нашей героини: ЗАО «Мучной 2», OOO «SKAT», «Торговый дом Адмиралтейский плюс» и торговый комплекс «Арсенал». Объединяет их не только Н. В. Воробьева, но и общий номер офисного телефона. Сотрудница ЗАО «Мучной 2» выслушала невероятную историю «двойничества» и пообещала донести эту информацию до «своей» Натальи Воробьевой.



Случай двух Воробьевых — редкий, но не единственный. В 2019 году выяснилось, что общий СНИЛС оформили двум совершенно разным Александрам Кузнецовым. Один из них оказался очень активным: оброс долгами за коммуналку, спустил 100 тысяч рублей по кредитке и поменял медицинский полис своему «близнецу».

«Я нынче женщина безработная, так что если я вдруг накоплю долги, прийти могут и к ней — ибо розыск будет и по СНИЛС тоже, — невесело шутит по этому поводу Воробьева из Балашихи. — Так что если вопрос долго не будет решаться, то вариантов придумать приключения и реализовать их с учетом дубликата СНИЛС вполне хватает. А так как я уже немного замучилась решать эту проблему, то к вопросу подойду творчески».

«Фонтанка» направила запросы в ПФР по Санкт-Петербургу и в ПФР по Московской области, в которых указаны дата рождения «двойников» Воробьевых и номер связавшего их СНИЛС. Петербургская бизнес-леди передала корреспонденту «Фонтанки» через коллег по ЗАО «Мучной 2», что не хочет комментировать ситуацию, так как в принципе не верит, что такое возможно. Но на всякий случай сходит на прием в ПФР.

