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ГМЗ «Гатчина» получил разрешение на работу в новогодние праздники и определился с правилами посещения

Государственный музей-заповедник «Гатчина» будет принимать посетителей на новогодних праздниках. Как 22 декабря сообщили представители заповедника, разрешение на работу накануне выдало управление Роспотребнадзора по Ленинградской области и определило правила, которым придётся следовать пришедшим.

Попасть в Гатчинский дворец 30 декабря и в период со 2 по 10 января желающие смогут исключительно в составе организованных экскурсий «Маскарад в Гатчинском дворце», «Личные комнаты Романовых», «В традициях Рождества», «Аудиенция у императора Павла». Билеты нужно будет оформить на сайте ГМЗ не менее чем за сутки до даты посещения. По аналогичным правилам горожан принимают и в Приоратском дворце. Пройти в залы 30 декабря получится по предварительной записи, в праздничные дни со 2 по 10 января — только с экскурсией «Замок мечты».

Входные заказываются онлайн минимум за 24 часа. Экскурсии в обеих точках будут идти по сеансам, в каждой группе — по пять человек. Как пояснили корреспонденту «Фонтанки» представители ГМЗ, решение пускать посетителей только с экскурсиями было принято для того, чтобы избежать потенциального скопления людей, которые без этого бы ждали своей очереди на вход. Стоимость прогулки с экскурсоводом в праздничные дни повысилась примерно в полтора раза на каждом маршруте.

Ранее директор ГМЗ Василий Панкратов называл такой ход одной из ограничительных мер и подчеркивал, что в Ленинградской области ситуация с коронавирусом «намного лучше» и стабильнее, чем в Петербурге, поэтому выдача разрешения на работу «Гатчины» — «разумный и логичный» шаг Роспотребнадзора. К стандартному режиму работы ГМЗ вернётся с 13 января.

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Комментарии (1)

tuzla
Ну правильно. В целях сдерживания потока посетителей (который сами же и организовывают) в 1,5 раза поднимают плату.
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