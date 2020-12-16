ГМЗ «Гатчина» планирует работать в новогодние праздники. Посетителей встретят «жёстко» и высокими ценами

Он подчеркнул, что хотя «Гатчина» — музей городского подчинения, а значит, формально попадает под коронавирусные ограничения и не может принимать посетителей на период новогодних каникул до 10 января, он может стать исключением: территориально заповедник расположен в Ленобласти. Ситуация с коронавирусом там, по словам Панкратова, «намного лучше».

«По законам Ленобласти музеи не должны закрываться, поэтому мы сейчас пытаемся получить разрешение на работу, и я думаю, что работать мы будем. Хотя пока окончательного согласования сейчас у нас нет, я думаю, оно у нас будет, поскольку разумно и логично, если бы мы были открыты», — сказал Панкратов. Он отметил, что среди посетителей заповедника многие не петербуржцы, а жители пригородов и приезжие из других регионов России.



Если «Гатчина» получит разрешение на работу, то меры безопасности будут усилены: работать заповедник собирается «жёстко». Билеты в музей возможно будет купить только онлайн. Такую меру планируется ввести, чтобы люди не стояли в очередях. Пришедших будут пускать по сеансам, не больше пяти человек за раз. «Поэтому большого количества посетителей мы принять не сможем. [Посещаемость] ограничим также и ценами — они будут повышены где-то в полтора раза», — предупредил Василий Панкратов.

