«Мы приняли эти деревья в дар». В храме Святителя Николая на Арцеуловской аллее отреклись от ответственности за елки, которые стащили у жителей

В храме Святителя Николая на Арцеуловской аллее утверждают, что приняли высаженные на их территории елки в дар. Об этом священнослужители написали на своей странице «ВКонтакте» 21 декабря.
«Высадка деревьев не была запланирована нашим приходом и тем более настоятелем. Это не было нашей просьбой и волеизъявлением. Мы приняли эти деревья в дар. По словам жертвователя, они подлежали переносу в связи с грядущими работами на этой территории, либо уничтожению, если бы им не нашлось места», — говорится в сообщении.
Десяток пушистых елок у церкви на Арцеуловской аллее к приезду митрополита Варсонофия установили в конце прошлой недели. Их из окон увидели местные жители. За день до этого столько же елок выкопали в расположенном неподалеку дворе на улице Шаврова.
Хотя представители церкви Святителя Николая сообщили «Фонтанке», что елки у храма появились по инициативе районной администрации, в пресс-службе ведомства отрицали какое-либо участие в этом. Глава Приморского района Николай Цед так и не ответил на телефонные звонки корреспондента, СМС также проигнорировал.
Как выяснила «Фонтанка», дефицита подходящих по высоте деревьев на петербургском елочном рынке не наблюдается.