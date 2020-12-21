«Мы приняли эти деревья в дар». В храме Святителя Николая на Арцеуловской аллее отреклись от ответственности за елки, которые стащили у жителей

В храме Святителя Николая на Арцеуловской аллее утверждают, что приняли высаженные на их территории елки в дар. Об этом священнослужители написали на своей странице «ВКонтакте» 21 декабря.



«Высадка деревьев не была запланирована нашим приходом и тем более настоятелем. Это не было нашей просьбой и волеизъявлением. Мы приняли эти деревья в дар. По словам жертвователя, они подлежали переносу в связи с грядущими работами на этой территории, либо уничтожению, если бы им не нашлось места», — говорится в сообщении.

