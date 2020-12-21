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«Мы приняли эти деревья в дар». В храме Святителя Николая на Арцеуловской аллее отреклись от ответственности за елки, которые стащили у жителей

В храме Святителя Николая на Арцеуловской аллее утверждают, что приняли высаженные на их территории елки в дар. Об этом священнослужители написали на своей странице «ВКонтакте» 21 декабря.

«Высадка деревьев не была запланирована нашим приходом и тем более настоятелем. Это не было нашей просьбой и волеизъявлением. Мы приняли эти деревья в дар. По словам жертвователя, они подлежали переносу в связи с грядущими работами на этой территории, либо уничтожению, если бы им не нашлось места», — говорится в сообщении.

Десяток пушистых елок у церкви на Арцеуловской аллее к приезду митрополита Варсонофия установили в конце прошлой недели. Их из окон увидели местные жители. За день до этого столько же елок выкопали в расположенном неподалеку дворе на улице Шаврова.

Хотя представители церкви Святителя Николая сообщили «Фонтанке», что елки у храма появились по инициативе районной администрации, в пресс-службе ведомства отрицали какое-либо участие в этом. Глава Приморского района Николай Цед так и не ответил на телефонные звонки корреспондента, СМС также проигнорировал.

Как выяснила «Фонтанка», дефицита подходящих по высоте деревьев на петербургском елочном рынке не наблюдается.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (23)

258059381
Дарители-то в курсе, что они подарили?
Михаил Бураков
Я правильно понимаю, что Варсонофий освятил храм с ворованными елками?
Wow2018
Бедный поп
Подставил лоб:
С первого щелка
Прыгнул поп до потолка;
Со второго щелка
Лишился поп языка;
А с третьего щелка
Вышибло ум у старика.
А Балда приговаривал с укоризной:
«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».
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