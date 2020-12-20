О том, что во дворе дома на улице Шаврова, 17, зимой, ни с того ни с сего, решили выкопать елки, «Фонтанке» накануне написали местные жители. Деревья когда-то высаживали обитатели близлежащих домов. И 19 декабря очень удивились, увидев их на территории недавно возведённой неподалеку церкви Святителя Николая. Как говорят в храме, для них расстаралась районная администрация. Чиновники любое участие в пересадке растений отрицают.

На внутриквартальной территории за домом №17 на улице Шаврова до пятницы, 18 декабря, много лет росли высокие, пушистые ели. Однако 18 декабря туда подъехала техника, после чего с десяток взрослых деревьев на удивление не срубили, а аккуратно выкопали с приличным земляным комом, обернули мешковиной и увезли на грузовиках.

«Жители нам звонили, жаловались, - сказали, что это они 25 лет назад сажали эти ели», — рассказывают в муниципальном образовании «Юнтолово».

По-хорошему для сноса деревьев нужно получать порубочный билет — список заявок, с указанием адресов и наименований организаций, есть в открытом доступе на сайте комитета по благоустройству. В перечне «Фонтанка» быстро обнаружила графу с нужным адресом. Заявку на некую рубку во внутриквартальном сквере дома 17 на улице Шаврова 1 декабря подало МО «Юнтолово». Ещё в первой половине вчерашнего дня она, правда, находилась на рассмотрении, а уже сегодня на сайте указано, что одобрили ее 18 декабря. Однако в МО «Юнтолово» уверены: к елкам не имеют никакого отношения. «МО «Юнтолово» заявку на вырубку именно этих деревьев не подавало», — заявили в муниципалитете, высказав предположение: «Там ГУП «ТЭК» какие-то прокладывает коммуникации. И они, вроде как, их выкапывают и куда-то хотят пересаживать». Среди действующих ордеров ГАТИ в Приморском районе действительно нашёлся тот, что выдан ГУП «ТЭК» — для ликвидации аварии на теплосети на улице Шаврова. Более точный адрес не указан. «Фонтанка» показала фотографии выкорчеванных деревьев энергетикам. Те сообщили, что по этому адресу работ не проводят. Но рассказали, что для уточнения информации позвонили в администрацию Приморского района — там якобы намекнули, что вопросы лучше направлять в комблаг.

Хотя внутриквартальные территории не находятся в поле ведения комблага, там, посмотрев на фотографии ёлок, пообещали все выяснить. Через некоторое время посоветовали "Фонтанке": лучше обратиться в администрацию Приморского района. И подчеркнули: за порубочными билетами к ним никто не обращался. Администрация Приморского района вечером 18 декабря отличилась немногословием. Пока елки с улицы Шаврова уезжали в неизвестном направлении в кузовах грузовиков, в райадминистрации отмечали: «Да, видели. Разбираемся в ситуации». На вопрос о том, кто работает лопатами на участке, убеждали: «У нас сведений нет». Утром 19 декабря выяснилось, что далеко растения не уехали — жители близлежащих домов разглядели пропажу из окон. В соцсетях опубликовали фотографии: грузовики с хвойными подъехали к церкви Святителя Николая, которая находится рядом с ЖК «Чистое небо» на Арцеуловской аллее, елки довольно быстро выгрузили из кузовов и рассадили неподалёку от здания.

Те ли это деревья, «Фонтанка» собиралась спросить у настоятеля храма. В ответ на просьбу поделиться его телефоном указанная в социальных сетях в качестве регента церкви Алина Кутузова сообщила, что вопросы нужно задавать не по этому адресу. «Вы знаете, этот вопрос задайте в администрации района. По инициативе администрации елочки аккуратно перенесли и посадили, чтобы они прижились. Поэтому все вопросы туда», — подсказала она.

В районной администрации даже после этого остались непоколебимы. «Информация, которая распространялась в соцсетях о каких-то людях, которые говорили, что у них есть какие-то документы, не подтвердилась. Ни одна из районных служб не занималась ни транспортировкой, ни какими-либо работами», — сообщили в ведомстве и отметили, что каких-либо проверок по этому поводу не планируют. «Каким-либо переносом зелёных насаждений с городской земли администрация в принципе не может заниматься», — подчеркнули в пресс-службе. Понятно, что назад фактически украденные деревья не вернут. Остается открытым вопрос - кто будет оплачивать благоустройство двора на улице Шаврова. Навряд ли - те особо православные, что придумали такой подарок храму на Новый год и Рождество. Название храма на Арцеуловской аллее уже звучало в СМИ. Церковь на немаленьком участке за забором появилась возле ЖК «Чистое небо» именно по инициативе районной администрации. Проектирование и строительство финансировал известный застройщик. В марте, когда храм был почти готов, в нем закрасили белой краской росписи стен с изображением Христа и апостолов. Тогда настоятель храма Сергей Ашиток с «Фонтанкой» предпочёл не беседовать, однако в социальных сетях написал: некоторые росписи не соответствуют их вкусам — например, при входе в здание было невозможно увидеть Христа в полный рост.