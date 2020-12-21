На углу Кирочной и Новгородской улиц в Петербурге горожане установили деревянную горку. Жители близлежащих домов добиваются от властей, чтобы на месте стихийной парковки появились сквер и детская площадка.
Как рассказал «Фонтанке» 21 декабря читатель Даниил, на горку скинулись местные жители. Она обошлась в 78 тысяч рублей, еще 15 тысяч ушло на сборку. «Хотим еще елку поставить», — отметил участник акции.
В ноябре на том же участке местные жители по собственной инициативе высадили липы.
Судьба участка на углу Кирочной и Новгородской улиц решается уже не один год. Еще с советских времен его занимал гаражно-строительный кооператив «Коллективная автостоянка № 29 ЛенВО», но в 2016-м ворота кооператива снесла строительная техника — комитет по инвестициям тогда туманно сообщил «Фонтанке», что надел освобождают для инвестора. Как выяснилось позже, за год до этого Смольный получил заявку на строительство 9-этажного российско-словацкого культурного центра дружбы — «Фонтанка» подробно рассказывала, кто стоит за этой идеей.
В апреле в Смольном сообщили, что из-за протеста местных жителей для предложения «Культурного центра "Даргов"» нашли альтернативные участки. Позже горожанам в ответ на запросы в правительстве рассказали, что администрация Центрального района хотела бы разместить в этом месте объект образования.
В конце ноября появилась новая информация: власти рассматривают возможность размещения на участке объекта амбулаторно-поликлинического обслуживания. Концепцию представило ООО «Роман.С». Местные жители тем временем добиваются от властей, чтобы участок включили в перечень зеленых насаждений общего пользования.