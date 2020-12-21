На углу Кирочной и Новгородской улиц в Петербурге горожане установили деревянную горку. Жители близлежащих домов добиваются от властей, чтобы на месте стихийной парковки появились сквер и детская площадка.



Как рассказал «Фонтанке» 21 декабря читатель Даниил, на горку скинулись местные жители. Она обошлась в 78 тысяч рублей, еще 15 тысяч ушло на сборку. «Хотим еще елку поставить», — отметил участник акции.



В ноябре на том же участке местные жители по собственной инициативе высадили липы.

