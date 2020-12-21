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Напротив «Невской ратуши» появилась деревянная горка. Горожане просят отдать участок под сквер, а не строить медучреждение

На углу Кирочной и Новгородской улиц в Петербурге горожане установили деревянную горку. Жители близлежащих домов добиваются от властей, чтобы на месте стихийной парковки появились сквер и детская площадка.

Как рассказал «Фонтанке» 21 декабря читатель Даниил, на горку скинулись местные жители. Она обошлась в 78 тысяч рублей, еще 15 тысяч ушло на сборку. «Хотим еще елку поставить», — отметил участник акции.

В ноябре на том же участке местные жители по собственной инициативе высадили липы.

автор фото читатель «Фонтанки» Даниил
автор фото читатель «Фонтанки» Даниил
автор фото читатель «Фонтанки» Даниил
автор фото читатель «Фонтанки» Даниил
автор фото читатель «Фонтанки» Даниил
автор фото читатель «Фонтанки» Даниил

Судьба участка на углу Кирочной и Новгородской улиц решается уже не один год. Еще с советских времен его занимал гаражно-строительный кооператив «Коллективная автостоянка № 29 ЛенВО», но в 2016-м ворота кооператива снесла строительная техника — комитет по инвестициям тогда туманно сообщил «Фонтанке», что надел освобождают для инвестора. Как выяснилось позже, за год до этого Смольный получил заявку на строительство 9-этажного российско-словацкого культурного центра дружбы — «Фонтанка» подробно рассказывала, кто стоит за этой идеей.

В апреле в Смольном сообщили, что из-за протеста местных жителей для предложения «Культурного центра "Даргов"» нашли альтернативные участки. Позже горожанам в ответ на запросы в правительстве рассказали, что администрация Центрального района хотела бы разместить в этом месте объект образования.

В конце ноября появилась новая информация: власти рассматривают возможность размещения на участке объекта амбулаторно-поликлинического обслуживания. Концепцию представило ООО «Роман.С». Местные жители тем временем добиваются от властей, чтобы участок включили в перечень зеленых насаждений общего пользования.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

USSR_forever
посреди грязищи поставили горку в месяц, когда нет снега... зная, как воруют в стране, не удивлюсь, если её тупо утащат.... вон одни уже ёлки на Шаврова спёрли, теперь говорят что их им подарили.... горку может постичь та же беда...
Путин Лутин
Пока на этом участке расположена стихийная парковка работников комитетов. Месят грязь и развозят по городу и никакого мед учреждения там не планируется. Участок относится к проекту Невская Ратуша.
f0ntan
Это центр города возле Смольного? По фото я бы сказал, что это спальный район города, новостройки
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