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08.11.2020 17:35
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У «Невской ратуши» за утро вырос сквер. Липы высадили горожане

Утром 8 ноября напротив «Невской ратуши» горожане посадили десяток лип. Деревья появились на газоне недалеко от парковки.

«Жители Центрального района устали ждать, пока чиновники создадут сквер», — объяснили свои действия активисты в посте на странице «Зелёная коалиция Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте».

«Увы, бюрократический маховик не получается запустить, если не столкнуть его с мёртвой точки», — добавили они и подчеркнули, что будут рады, если городское правительство поможет им благоустроить территорию.

В конце октября деревья своими силами высадили и на улице Некрасова: они собрали деньги на 12 лип.

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Комментарии (2)

kopenkin
Все эти согласования могли бы проходить быстро, и можно сказать в заявительном порядке, если со стороны городских властей для курации этих инициатив был выделен специалист. Но тут проблема в другом - наши власти совершенно незаинтересованы в бесконтрольной самоорганизации граждан.
Иван 2пырьев
Теперь придется за государственный счет сносить незаконные посадки
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