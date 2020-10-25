Результатами проделанной работы петербуржцы поделились в паблике «Центральный район за комфортную среду обитания». Процесс выглядел масштабно — накануне меняли землю в «квадратах», которые остались от предыдущих, давно уже погибших деревьев. Остатки былого благоустройства виднелись в семи местах. Еще пять пришлось воссоздавать, начиная с вырезания асфальта. Всего поменяли порядка 12 кубометров земли. Сегодня же, 25 октября, в подготовленные ямы посадили сами липы. Горожане надеются, что крупномеры спокойно переживут зиму.

На все ушло порядка 70 тысяч рублей, которые собрали сами же люди. Причем сперва планка была примерно в два раза ниже, но благодаря активности местных жителей и просто неравнодушных петербуржцев сумма значительно выросла, и удалось посадить больше деревьев.

«Жители долго и мучительно просили вернуть липы как у муниципалов, так и у городских властей. Но те либо не смогли услышать голос народа, либо, наоборот, создавали различные бюрократические препоны. Поэтому пришлось брать все в свои руки», — добавили активисты.

Год назад там же, на аллее в Бассейном товариществе квартирохозяев, были посажены 4 дерева.