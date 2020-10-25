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25.10.2020 18:36
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На Некрасова петербуржцы сделали работу за чиновников. Улица стала зеленее на 12 лип

Выходные жители улицы Некрасова посвятили благоустройству своей улицы. Силами горожан были собраны деньги, раскопана земля и посажены деревья.

Результатами проделанной работы петербуржцы поделились в паблике «Центральный район за комфортную среду обитания». Процесс выглядел масштабно — накануне меняли землю в «квадратах», которые остались от предыдущих, давно уже погибших деревьев. Остатки былого благоустройства виднелись в семи местах. Еще пять пришлось воссоздавать, начиная с вырезания асфальта. Всего поменяли порядка 12 кубометров земли. Сегодня же, 25 октября, в подготовленные ямы посадили сами липы. Горожане надеются, что крупномеры спокойно переживут зиму.

На все ушло порядка 70 тысяч рублей, которые собрали сами же люди. Причем сперва планка была примерно в два раза ниже, но благодаря активности местных жителей и просто неравнодушных петербуржцев сумма значительно выросла, и удалось посадить больше деревьев.

«Жители долго и мучительно просили вернуть липы как у муниципалов, так и у городских властей. Но те либо не смогли услышать голос народа, либо, наоборот, создавали различные бюрократические препоны. Поэтому пришлось брать все в свои руки», — добавили активисты.

Год назад там же, на аллее в Бассейном товариществе квартирохозяев, были посажены 4 дерева.

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Комментарии (6)

Random_spb
70 тысяч - просто смех. На канцелярские расходы муниципалы и то больше тратят, на автомобиль по 1.2 млн в год закладывают, потом представительские расходы, зарплата председателя и зама МО, распил денег на никому не нужных праздниках итп..
ash364
Без разрешения - штраф. Так в нашем городке заведено. Не смейте сажать!
Lazy
Чинуши не порубят всё это как несанкционированное? С них станется...
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