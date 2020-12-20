Комздрав Петербурга: 27 свободных коек под коронавирус — это с утра. Днём их уже в 14 раз больше

«Распространенная рядом информационных агентств информация о 27 свободных койках, оставшихся в городе для коронавирусных больных, отражает количество коек для взрослых пациентов на раннее утро и не учитывает дальнейшей выписки, — заявили в комздраве 20 декабря. — По данным традиционного мониторинга Комитета по здравоохранению, который ведется на 15 часов предыдущего дня и учитывает ситуацию по всем группам больных коронавирусной инфекцией после выписки пациентов, свободными в городе остаются 3,7% коек (в 14 раз больше, чем по информации совета. — Прим. ред. )».

Комитет по здравоохранению прокомментировал информацию межведомственного координационного совета по коронавирусу, который 20 декабря заявил, что в городе осталось всего 27 свободных коек.

При этом в комитете признали, что за неделю в коронавирусные стационары госпитализировали 6139 пациентов — это на 6,6% больше, чем на предыдущей неделе. И максимальное значение за время пандемии.



«Коечная мощность для пациентов с COVID-19 в ближайшее время будет расширяться. Во вторник планируется ввести 8-й павильон «Ленэкспо» (474 койки для больных средней тяжести). Ожидается решение Минздрава РФ о разворачивании дополнительных коек в ряде федеральных учреждений», — заверили чиновники.



А пока коек не много, вопрос, по их словам, решается «за счёт увеличения эффективности лечения» и оборота коек. Всех, кого можно отправить долечиваться домой, выписывают из стационаров.



Как писала «Фонтанка», 51-ю неделю распространения коронавируса Петербург заканчивает с 0,26% свободных коек. Число активных больных перевалило за 70 тысяч, а судя по отчетам межведомственного координационного совета по коронавирусу, с начала декабря COVID-19 выявляют у 4000–5000 человек ежедневно, а не 3700, как сообщает оперштаб.

