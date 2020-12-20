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Комздрав Петербурга: 27 свободных коек под коронавирус — это с утра. Днём их уже в 14 раз больше

Комитет по здравоохранению прокомментировал информацию межведомственного координационного совета по коронавирусу, который 20 декабря заявил, что в городе осталось всего 27 свободных коек.

«Распространенная рядом информационных агентств информация о 27 свободных койках, оставшихся в городе для коронавирусных больных, отражает количество коек для взрослых пациентов на раннее утро и не учитывает дальнейшей выписки, — заявили в комздраве 20 декабря. — По данным традиционного мониторинга Комитета по здравоохранению, который ведется на 15 часов предыдущего дня и учитывает ситуацию по всем группам больных коронавирусной инфекцией после выписки пациентов, свободными в городе остаются 3,7% коек (в 14 раз больше, чем по информации совета. — Прим. ред.)».

При этом в комитете признали, что за неделю в коронавирусные стационары госпитализировали 6139 пациентов — это на 6,6% больше, чем на предыдущей неделе. И максимальное значение за время пандемии.

«Коечная мощность для пациентов с COVID-19 в ближайшее время будет расширяться. Во вторник планируется ввести 8-й павильон «Ленэкспо» (474 койки для больных средней тяжести). Ожидается решение Минздрава РФ о разворачивании дополнительных коек в ряде федеральных учреждений», — заверили чиновники.

А пока коек не много, вопрос, по их словам, решается «за счёт увеличения эффективности лечения» и оборота коек. Всех, кого можно отправить долечиваться домой, выписывают из стационаров.

Как писала «Фонтанка», 51-ю неделю распространения коронавируса Петербург заканчивает с 0,26% свободных коек. Число активных больных перевалило за 70 тысяч, а судя по отчетам межведомственного координационного совета по коронавирусу, с начала декабря COVID-19 выявляют у 4000–5000 человек ежедневно, а не 3700, как сообщает оперштаб.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

260659631
"за счёт увеличения эффективности лечения" чую инновации поперли
Frank007
Весело))) если бы заболели на 100 человек больше, то тогда что бы делали? Клали друг на друга? Это просто какой то бред. Что хотят то и пишут. А завтра скажут минус 1000 коек
Romamenn
Надоело уже постоянное вранье от власти!
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