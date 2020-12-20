Вакцинация соцработников в Петербурге начнется в понедельник. Пока в Северной столице привили менее 700 человек

В Петербурге с понедельника, 21 декабря, начнется вакцинация социальных работников. Об этом говорится в отчете межведомственного координационного совета по коронавирусу, опубликованном 20 декабря на сайте Смольного.



Как сказано в документе, к 20 декабря в Петербурге от коронавируса привито 674 человека. «Из них 179 человек полностью завершили цикл вакцинации, состоящий из 2-х разнесенных по времени введений компонентов вакцины. Большинство из привитых — медицинские работники. С 18 декабря в число вакцинируемых вошли также работники образовательных учреждений. С 21 декабря начнется вакцинация социальных работников», — говорится в отчете.