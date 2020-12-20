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Мужчина, спасённый из горевшей квартиры на Пороховых, скончался в ожоговой реанимации

Медикам не удалось сохранить жизнь пострадавшему в квартирном пожаре в Красногвардейском районе Петербурга. Пожилой мужчина попал в реанимацию с ожогами более 50% тела.

Как стало известно «Фонтанке» 20 декабря, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе скончался 74-летний житель квартиры на Индустриальном проспекте, 29, которую накануне тушили пожарные. Мужчину успели эвакуировать, бригада скорой доставила его в отделение ожоговой реанимации с тяжёлыми травмами. Ему диагностировали отравление угарным газом и термические ожоги рук, ног и туловища.

Его квартира загорелась около половины седьмого вечера в субботу. Пламя охватило часть комнаты и коридор.

© Фонтанка.Ру

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