Мужчина, спасённый из горевшей квартиры на Пороховых, скончался в ожоговой реанимации

Медикам не удалось сохранить жизнь пострадавшему в квартирном пожаре в Красногвардейском районе Петербурга. Пожилой мужчина попал в реанимацию с ожогами более 50% тела.



Как стало известно «Фонтанке» 20 декабря, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе скончался 74-летний житель квартиры на Индустриальном проспекте, 29, которую накануне тушили пожарные. Мужчину успели эвакуировать, бригада скорой доставила его в отделение ожоговой реанимации с тяжёлыми травмами. Ему диагностировали отравление угарным газом и термические ожоги рук, ног и туловища.

