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Мужчину спасли из горящей квартиры в Пороховых. 15 его соседей проводят вечер на улице

Квартирный пожар тушили в Красногвардейском районе Петербурга 19 декабря. Владельцу потребовалась помощь медиков, его соседям — вынужденная прогулка.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, около половины седьмого вечера сигнал о возгорании поступил с Индустриального проспекта, 29. Горела однокомнатная квартира на пятом этаже, внутри которой был мужчина.

Его спасли и передали бригаде скорой помощи. С верхних этажей эвакуировали тринадцать взрослых и двух детей, пострадавших среди них нет.

В семь часов вечера пожар потушили силами трёх расчётов. В квартире выгорели 12 квадратных метров в комнате и коридоре.

© Фонтанка.Ру

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