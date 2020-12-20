СМИ: Белый дом готовился официально обвинить Россию в кибератаках, но в последний момент отказался

В Белом доме готовились к официальному обвинению России в масштабной хакерской атаке, но отказались от заявления. Об этом со ссылкой на собственные источники в ночь на 20 декабря сообщает Associated Press.
По информации издания, в заявлении говорилось, что Россия была «главным действующим лицом» в кибератаках. Его готовили официальные лица Белого дома. Госсекретарь Майк Помпео в пятницу, 18 декабря, успел отметить в интервью ведущему ток-шоу на радио: «Теперь мы можем довольно четко сказать, что именно русские участвовали в этой деятельности».
При этом президент США Дональд Трамп 19 декабря, напротив, предположил, что за атаками может стоять Китай.
В последнюю минуту от публикации официального заявления отказались. Как отмечает издание, сейчас чиновники ищут между собой компромисс по этому поводу.
Напомним, о кибератаках на ресурсы американских ведомств сообщают с середины декабря. На этой неделе виртуальному нападению подверглись Агентство по ядерному оружию США и как минимум три штата, под подозрением были российские спецслужбы. Владимир Путин обвинения в адрес России назвал провокацией — так он ответил на своей пресс-конференции на вопрос Сергея Шнурова.