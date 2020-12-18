Bloomberg: Хакеры атаковали агентство по ядерному оружию США и как минимум три штата. Под подозрением опять «русский медведь»

Как минимум три штата США и несколько федеральных ведомств подверглись атаке хакеров. Об этом 17 декабря сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По данным издания, под атакой оказались Агентство по ядерному оружию США и как минимум три штата, их названия не уточняются. Собеседник агентства уточнил, что основными подозреваемыми являются российские хакеры. О кибератаке Агентство кибербезопасности США сообщило накануне. Избранный президент Джо Байден заявил, что нападение могло затронуть «тысячи учреждений по всей стране». Он пообещал, что кибербезопасность станет одним из приоритетов для его администрации. The Washington Post писала, что за атакой могут стоять хакеры из группировки Cozy Bear («Уютный медведь», также известны как APT29). В СМИ ее связывали с российскими спецслужбами.

