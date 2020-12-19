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Госдеп отправит всех за визой в Москву: закрываются консульства США в Екатеринбурге и Владивостоке

Американский Госдепартамент подтвердил решение закрыть два генконсульства в России — в Екатеринбурге и Владивостоке. Единственный вариант для всех россиян теперь получить визу, не выезжая из России, — приехать в столицу.

«Госсекретарь в тесной консультации с послом Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге в рамках наших постоянных усилий по обеспечению безопасной и надежной работы дипломатической миссии США в Российской Федерации», — заявил 19 декабря ТАСС представитель ведомства.

По его словам, это было сделано для «оптимизации работы», а реорганизация персонала в посольстве в Москве позволит США теперь продвигать свои внешнеполитические интересы в России «наиболее эффективным и безопасным образом».

Как писала «Фонтанка», в 2018 году МИД распорядился закрыть генконсульство США в Петербурге. Город выбирали в интернет-голосовании.

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Комментарии (4)

USSR_forever
скоро с такой политикой старых пердунов, которые всё запрещают гражданам россии, в стране не останется ни одного консульства нормальной страны - только Зимбабве и Уругвай ... Задолбали старые маразматики, из-за которых все страны отказываются иметь с РФ что-то общее, и из-за которых люди не могут посетить другие страны...
Pilat
Так либероиды в основном и живут в Москве.
Но не огорчайтесь, самые хитрые либероиды подают на визу в сопредельных странах. Например в Финляндии, где очередей нет.
260569221
Ну да... в Москоу и так была (до всей этой пандемии) очередь на визу около года...
а что будет сейчас? Очередь на 5 лет...??

Браво ...
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