Госдеп отправит всех за визой в Москву: закрываются консульства США в Екатеринбурге и Владивостоке

Американский Госдепартамент подтвердил решение закрыть два генконсульства в России — в Екатеринбурге и Владивостоке. Единственный вариант для всех россиян теперь получить визу, не выезжая из России, — приехать в столицу.
«Госсекретарь в тесной консультации с послом Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге в рамках наших постоянных усилий по обеспечению безопасной и надежной работы дипломатической миссии США в Российской Федерации», — заявил 19 декабря ТАСС представитель ведомства.
По его словам, это было сделано для «оптимизации работы», а реорганизация персонала в посольстве в Москве позволит США теперь продвигать свои внешнеполитические интересы в России «наиболее эффективным и безопасным образом».
Как писала «Фонтанка», в 2018 году МИД распорядился закрыть генконсульство США в Петербурге. Город выбирали в интернет-голосовании.