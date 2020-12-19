Госдеп отправит всех за визой в Москву: закрываются консульства США в Екатеринбурге и Владивостоке

Американский Госдепартамент подтвердил решение закрыть два генконсульства в России — в Екатеринбурге и Владивостоке. Единственный вариант для всех россиян теперь получить визу, не выезжая из России, — приехать в столицу.



«Госсекретарь в тесной консультации с послом Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге в рамках наших постоянных усилий по обеспечению безопасной и надежной работы дипломатической миссии США в Российской Федерации», — заявил 19 декабря ТАСС представитель ведомства.

