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Восемь человек погибли при пожаре в ковидной больнице на юго-востоке Турции

При пожаре в больнице университета Санко в городе Газиантип на юго-востоке Турции погибли восемь человек. Об этом 19 декабря сообщает Анадолу.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за поломки системы подачи кислорода в отделении интенсивной терапии для больных коронавирусом. Семеро пациентов погибли на месте, один — при транспортировке в другой госпиталь. Еще 14 пациентов эвакуировали и перевезли в другие клиники.

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