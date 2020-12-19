При пожаре в больнице университета Санко в городе Газиантип на юго-востоке Турции погибли восемь человек. Об этом 19 декабря сообщает Анадолу.



По предварительной информации, возгорание произошло из-за поломки системы подачи кислорода в отделении интенсивной терапии для больных коронавирусом. Семеро пациентов погибли на месте, один — при транспортировке в другой госпиталь. Еще 14 пациентов эвакуировали и перевезли в другие клиники.